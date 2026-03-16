Real Madrid se encomienda al "mejor portero" de su historia para avanzar

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

El Real Madrid cuenta con un seguro a todo riesgo para conservar el martes ante el Manchester City su ventaja adquirida en la ida de octavos de Champions en el Bernabéu (3-0): Thibaut Courtois , considerado por su entrenador como "el mejor arquero de la historia" del club merengue.

Si el partido del pasado martes en el feudo blanco figurará en los anales como el de la exhibición del volante uruguayo Federico Valverde, autor de un triplete, lo cierto es que la fiesta local habría adquirido tintes más inquietantes de no haber mediado una espectacular atajada del gigante belga.

Corría el minuto 75, cuando el joven Thiago Pitarch perdió el esférico en su propia área, el volante Citizen Nico O'Reilly metió la zurda con la velocidad del rayo, pero no se sorprendió a un Courtois que a sus 33 años estiró la pierna con reflejos de un veinteañero para desviar a esquina un balón que muchos veían ya dentro.

Una acción que supuso la diferencia entre acudir al Etihad Stadium con un 3-1 y con la eliminatoria en el aire, a hacerlo con un 3-0 mucho más tranquilizador para el equipo de Álvaro Arbeloa.

Después de ese partido, el entrenador español, que por apenas dos años no llegó a coincidir con Courtois como jugador en el club blanco, dejó clara su opinión sobre la belga.

"Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. No solo han sido algunos de los mejores de los porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia, pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie", lo alabó Arbeloa.

"Lo dije el otro día y lo mantengo. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid", insistió, poniéndolo por delante, aunque sin mencionarlos, de antiguos compañeros como Iker Casillas o Keylor Navas.

Asistencias

Aunque esta temporada el antiguo arquero del Chelsea y del Atlético de Madrid no ha brillado sólo en la faceta defensiva. Ante el City dio el pase a Valverde para que el charrúa abriese el marcador. Y no fue su primera asistencia en esta Champions, tras la que regaló a Kylian Mbappé ante el Kairat Almaty de Kazajistán.

Courtois, al que ya esta temporada el predecesor de Arbeloa, Xabi Alonso, instó a jugar más con el pie y en una posición más adelantada, ha salvado en varios partidos al conjunto blanco.

El arquero, que vive su octava temporada en el Real Madrid, se crece ante los equipos ingleses, como ya demostró ante el Liverpool en Anfield a comienzos de noviembre, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. Aunque fue mucho más decisiva su actuación ante el propio Liverpool en la final de la Champions ganada 2022.

Para este partido, además, Arbeloa podrá contar con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Álvaro Carreras y David Alaba, que viajaron a Mánchester tras superar sus problemas físicos.

El City, rival del Real Madrid en la fase eliminatoria de la Champions League por quinta temporada consecutiva, sigue vivo en todas las competiciones, pero afronta la fase decisiva del curso en desventaja.

Esperando a Haaland

Los recientes empates ante dos equipos de la zona baja -West Ham y Nottingham Forest- en sus dos últimos partidos ligueros acercan al Arsenal al título. Ahora, los hombres de Pep Guardiola deben hacer frente al gran reto de remontar tres goles ante el 15 veces campeón de Europa.

Algo que en todo caso requerirá un sobresfuerzo cuya factura podría pagar en la final de la Copa de la Liga ante el Arsenal el domingo.

En el primer tramo de la temporada, los goles de Erling Haaland salvaron al City como las atajadas de Courtois al Real Madrid, pero el rendimiento del delantero noruego ha bajado en 2026.

De los 42 goles que Haaland ha marcado esta temporada con su club y su selección, 38 llegaron en sus primeros 28 partidos de la campaña. Y dos de los cuatro que ha anotado en los 18 encuentros desde entonces han sido de penal.

Y su último gol fue contra el Fulham ¡hace más de un mes!

FUENTE: AFP