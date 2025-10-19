Real Madrid sobrevive en Getafe con Kylian Mbappé como protagonista

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Getafe CF y el Real Madrid CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez en Getafe el 19 de octubre de 2025.

El Real Madrid sufrió este domingo para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum, en la 9ª jornada de LaLiga, y recuperar el liderato, que le había arrebatado provisionalmente el FC Barcelona un día antes tras ganar al Girona (2-1).

El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitaba que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (77') para que Kylian Mbappé (80') lograra el tanto del triunfo a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulón llégó a quedarse con nueve tras la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84).

Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barça y siete más que el Villarreal, tercero.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.

