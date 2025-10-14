martes 14  de  octubre 2025
FÚTBOL

¡Otra baja para el Clásico! Barcelona se queda sin su pilar del área

Robert Lewandowski sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se perderá el primer choque entre el Barcelona y el Real Madrid

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra la victoria al final del partido de la liga española contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 16 de marzo de 2025.

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra la victoria al final del partido de la liga española contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 16 de marzo de 2025.

AFP / OSCAR DEL POZO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, informó este martes el club catalán, por lo que se perderá el Clásico en el Santiago Bernabéu el 26 de octubre.

"Es baja y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", señaló la entidad catalana en un comunicado.

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.
Fútbol

Real Madrid gana y es gracias a Vinicius
El defensor Dean Huijsen llega a su conferencia de prensa de presentación como nuevo jugador del Real Madrid, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid confirma lesión de uno de sus titulares

Según la prensa española, el futbolista de 37 años estará entre tres y seis semanas fuera de los terrenos de juego, de modo que no jugará el duelo ante el Real Madrid.

Ante los merengues tampoco estarán recuperados Joan Garcia, Marc ter Stegen, Gavi y Dani Olmo, mientras que Lamine Yamal y Fermín López regresaron a los entrenamientos esta semana.

El delantero polaco ha visto cómo su técnico, Hansi Flick, le ha ido dosificando los minutos hasta el punto de que Ferran Torres, también con molestias físicas, le ha arrebatado la titularidad.

Lewandowski descansó el jueves en el amistoso de Polonia contra Nueva Zelanda, pero acabó tocado en el enfrentamiento ante Lituania el domingo.

El ariete azulgrana, que se sometió a pruebas físicas este martes a su llegada a Barcelona, llegó a marcar un gol en el minuto 64 que supuso el 2-0 en Kaunas para su selección.

"No hemos logrado nada", dice DT de Costa Rica

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, advirtió este lunes tras golear a Nicaragua en la eliminatoria mundialista de Concacaf que su equipo aún no ha logrado nada.

"Nosotros estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más", dijo el 'Piojo' Herrera en conferencia de prensa.

Sin embargo, es una victoria que "nos da la posibilidad de seguir en el camino, de aspirar a lo que queremos lograr", añadió.

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1. El estratega costarricense consideró "justo el resultado" porque su equipo "pasó por encima" de su rival con un "buen trabajo" basado en el orden.

"Me gustó mucho el orden, lo que el equipo transmitió dentro de la cancha, seguridad, aplomo, sabiendo lo que teníamos que hacer", afirmó Herrera.

FUENTE: AFP

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

