Barcelona "regresa al futuro" con reapertura del renovado Camp Nou

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

BARCELONA.- La frustración por los interminables retrasos y las críticas prevén acabarse este sábado, cuando el FC Barcelona regrese a su renovado estadio, el Camp Nou , ante el Athletic de Bilbao en la decimotercera jornada de LaLiga .

La ambición del club, que al igual que el estadio todavía está en fase de reconstrucción, es contar con un recinto de última generación, a la altura de un equipo que ha vuelto a la élite europea.

FÚTBOL Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

Los trabajos continuarán en el Camp Nou, y se espera que terminen en el verano boreal 2027, un año más tarde de lo previsto, cuando se coloque su techo.

Al mismo tiempo, el equipo de Hansi Flick, que logró un triplete doméstico la temporada pasada, se quedó a las puertas de una final europea, al ser eliminado por el Inter de Milán en semifinales de la Champions. Este año, sueña con llegar más lejos.

El estadio, en decadencia en los últimos años, ha sido un fiel reflejo del estatus del club en la última década, desde la más reciente Liga de Campeones conquistada por el Barça en 2015.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Sobre el césped, el equipo quedó rezagado frente a sus rivales, y fichajes costosos, como Philippe Coutinho u Ousmane Dembélé, entre otros, fracasaron.

Económicamente el Barça se hundió en una gran deuda, los entrenadores iban y venían y el mayor ícono del club, Lionel Messi, también se marchó, poco después de que Joan Laporta se convirtiera en presidente en 2021.

El argentino estuvo de vuelta en el Camp Nou a principios de noviembre, en una visita improvisada, que demostró tanto su amor por el club como la tensión que aún existe entre el atacante y la actual directiva.

Laporta reiteró este mes que en 2021 no había forma de que Messi se quedara y que tuvo que poner "al Barça por encima de todo".

Fue una de las razones por las que el club siguió adelante con la reconstrucción del Camp Nou, de 1.500 millones de euros (1.750 millones de dólares), incluso en una situación financiera precaria.

La junta de Laporta activó varias 'palancas' financieras en 2022 para realizar una serie de fichajes, incluidos Robert Lewandowski y Raphinha, mientras reducía al mismo tiempo la masa salarial.

Junto con la aparición de jóvenes estrellas como Lamine Yamal, provenientes de la aclamada academia La Masia, estos movimientos mantuvieron al Barça como un equipo competitivo en mitad de su crisis económica.

Pese a la crítica situación financiera, Laporta consideró esencial la renovación del Camp Nou.

"Este proyecto nació hace 15 años y durante once de ellos no se ha hecho nada", afirmó Laporta a principios de noviembre.

"En el Camp Nou, se hará historia"

La reapertura del estadio también proporcionará un bienvenido impulso a las arcas del club y compensará los sacrificios realizados anteriormente.

El presupuesto propuesto para la temporada 2025/26 incluía un ingreso adicional de 51 millones de euros (58 millones de dólares), ya que se tenía en cuenta el regreso al Camp Nou.

El estadio reabrirá con una capacidad de 45.401 localidades, con el nivel superior aún por construir, pero una vez se complete se llegará a los 105.000, el más grande de Europa.

Si alcanzan al menos el 90% al inicio de la próxima temporada, tal como se planea, el Barça conservará algunos ingresos de su acuerdo de patrocinio con Spotify, que están en riesgo debido a los retrasos en la renovación, según medios españoles.

El nuevo estadio "mantiene los momentos míticos del pasado, pero con un alma nueva. Es como regresar al futuro", dijo Laporta.

Las estrellas del Barcelona están ansiosas por regresar. "Montjuïc fue el principio, en el Camp Nou es donde se hará historia", publicó Yamal en una imagen en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

El adolescente debutó con el Barça a los 15 años en el Camp Nou, semanas antes de que fuera demolido en su mayoría, pero muchos miembros del equipo nunca han jugado allí.

Al igual que la versión anterior del estadio, inaugurado en 1957, acogió a grandes superestrellas del fútbol y muchos partidos históricos, también debería hacerlo el nuevo Camp Nou, que se postula como potencial candidato a acoger la final del Mundial de 2030, torneo que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

"Es un legado para los futuros barcelonistas", incidió Laporta, que definió el Camp Nou como "una joya arquitectónica que será el mejor estadio del mundo".

El sábado, el Barcelona intentará igualar de manera provisional al líder Real Madrid (31 puntos), que visitará el domingo al Elche.

FUENTE: AFP