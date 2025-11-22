sábado 22  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Barcelona vuelve al Camp Nou con goleada y liderato provisional

El Barcelona se pone como líder provisional de la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al recién ascendido Elche

El español Ferran Torres (izq) celebra con su compatriota Lamine Yamal tras el cuarto gol del Barcelona en un partido, el 22 de noviembre de 2025.

LLUIS GENE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la 13ª jornada de LaLiga española.

El equipo azulgrana se pone, además, como líder provisional de la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al recién ascendido Elche (11º).

Antes de ese partido, el Barça va primero en la tabla por una mejor diferencia de goles (+21 contra +16) respecto a su eterno máximo rival.

Era una tarde de fiesta para la hinchada azulgrana que, en vez de acudir al estadio Olímpico de Montjuic como se había acostumbrado, pudo emprender rumbo a su feudo histórico, el Camp Nou, que tuvo una reapertura parcial.

Ante poco más de 45.000 espectadores, los jugadores de Hansi Flick pudieron hacerse una ligera idea de lo que vivirán en el futuro, cuando el estadio esté totalmente terminado -se espera que para mediados de 2027- y tenga un aforo de 105.000 personas.

"Para todos era un partido especial. Para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los entrenadores y para los hinchas, volver a este estadio es increíble. Estoy feliz porque dejamos nuestra portería a cero, marcamos cuatro goles y sumamos tres puntos. Un día perfecto para nosotros", celebró Flick después del partido.

Vuelve Raphinha

El Barça domó desde el principio a los Leones, evitando que los vascos pudieran amargar la velada.

A sus 37 años, el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 4 con un zurdazo dentro del área y antes del descanso, en el 45+3, Ferran Torres dio tranquilidad a su equipo al batir a Unai Simón con una asistencia de oro de Lamine Yamal.

"Estoy feliz por marcar el primer gol tras el regreso al Camp Nou. Recordaré ese gol siempre", aseguró Lewandowski.

En el inicio de la segunda mitad, Fermín López no falló en un mano a mano ante el arquero visitante (48') y la segunda mitad fue un paseo para los locales, que pusieron el cuarto y definitivo en el 90, cuando Ferran Torres anotó, de nuevo asistido por Yamal.

En los últimos minutos, con todo decidido, Flick decidió, además, dar entrada al atacante brasileño Raphinha, ovacionado en su regreso a la competición después de dos meses de baja.

Es el primer triunfo del Barcelona sin recibir goles desde septiembre.

El Athletic, octavo y fuera de los puestos europeos, jugó gran parte de esa segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Oihan Sancet en el 54.

El Barcelona volvió a su estadio, por lo tanto, con una goleada, igual que se había despedido de él en mayo de 2023, cuando superó 3-0 al Mallorca.

Fuegos artificiales

El partido de este sábado vino acompañado para los hinchas azulgranas por actuaciones musicales y un espectáculo de fuegos artificiales, para festejar este ansiado regreso al Camp Nou, que ha ido sufriendo varios retrasos en los últimos meses.

Después de este partido, los dos equipos afrontan en la nueva semana partidos de la quinta jornada de la Liga de Campeones: el Barça visita el martes al Chelsea en Stamford Bridge, mientras que el Athletic juega el mismo día también fuera de casa ante el Slavia de Praga.

En el primer partido del sábado, un tanto de penal de Iago Aspas (55') dio la victoria al Celta de Vigo (10º) en el campo del Alavés (12º), lo que dio más tranquilidad a los gallegos tras su mal inicio de temporada.

Este sábado se disputan otros dos encuentros en el campeonato español, el duelo vecinal entre Osasuna (17º) y Real Sociedad (14º), y el choque entre Villarreal (3º) y Mallorca (16º).

FUENTE: AFP

