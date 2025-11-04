martes 4  de  noviembre 2025
Liverpool domina al Real Madrid y vence con gol del argentino Mac Allister

Los tres puntos suponen un respaldo de moral para el Liverpool, que atravesó una crisis de resultados en octubre y que ahora encadena dos victorias

El argentino Alexis Mac Allister (c) celebra luego de anotar un gol ante el Real Madrid en la Champions League, el 4 de noviembre de 2025.

El argentino Alexis Mac Allister (c) celebra luego de anotar un gol ante el Real Madrid en la Champions League, el 4 de noviembre de 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIVERPOOL.- En un partido plagado de ocasiones para el Liverpool, fue el argentino Alexis Mac Allister el que logró decantar la balanza para imponerse 1-0 contra el Real Madrid en la cuarta jornada del grupo único de Champions.

Los Reds, que atravesaron en octubre una crisis de resultados, lograron sumar su tercera victoria en Liga de Campeones con la que alcanzan los nueve puntos del club blanco, que llegaba a Anfield tras haber cosechado pleno de victorias en sus tres partidos previos.

En el célebre estadio del Liverpool, los locales generaron más ocasiones, guiados por un centro del campo en el que brillaron el húngaro Dominik Szoboszlai y el argentino Alexis Mac Allister.

Pero una y otra vez, los esfuerzos del Liverpool entre los tres palos se topaban con los guantes del guardameta belga Thibaut Courtois, némesis moderno del equipo inglés desde su gran actuación en la final de la Champions en 2022, en la que sus paradas fueron clave para la victoria del Real Madrid (1-0).

Ocho paradas de Courtois

En aquella final disputada en París, Courtois realizó nueve paradas. El martes realizó ocho en total, pero a la hora de juego su muro se quebró.

Una falta centrada al área por Szoboszlai encontró entre la defensa blanca a 'Macca', que remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones a Courtois, pese a que el belga, una vez más, estaba bien situado.

La acción hacía justicia a un encuentro en el que los visitantes también tuvieron ocasiones, como un disparo de Jude Bellingham (45') detenido por el portero georgiano Giorgi Mamardashvili o un disparo desviado del goleador francés Kylian Mbappé (75').

Embed

El del martes fue el 13º encuentro entre ambos equipos, en un cara a cara que lidera el Real Madrid con siete victorias, por cinco de los Reds y un solo empate. Ambos equipos se vieron ya las caras hace un año, también en Anfield en fase de grupos y también con victoria para los ingleses.

En esta ocasión, los dos equipos llegaban en diferente estado de forma: el Real Madrid contaba sus partidos por victorias, mientas que el Liverpool, que se impuso al Atlético de Madrid y al Eintracht Fráncfort, había perdido en su visita al Galatasaray turco.

Regreso de Trent Alexander-Arnold

Tras un mes de octubre para el olvido, en el que el Liverpool perdió cuatro encuentros de Premier League y quedó eliminado de la Copa de la Liga, los hombres entrenados por Arne Slot, que ya vencieron el pasado sábado al Aston Villa en el campeonato inglés, recuperan parte de la confianza perdida antes de otro duelo de altura, el domingo en la cancha del Manchester City.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedó marcado por reencuentros, siendo el más destacado el regreso del defensa inglés Trent Alexander-Arnold por primera vez a Anfield desde su traspaso el pasado mes de junio hacia el club español. Suplente, el lateral saltó al césped en los últimos minutos (81').

El entrenador Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, se reencontró en Anfield con el centrocampista alemán Florian Wirtz, junto al que conquistó la Bundesliga en el Bayer Leverkusen en 2024.

FUENTE: AFP

