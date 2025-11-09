Real Madrid empata con el Rayo, pero mantiene el liderato en LaLiga

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

MADRID.- El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada en Vallecas ante el Rayo (0-0) en la duodécima fecha de LaLiga , que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso , que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

Con este empate, el Real Madrid (31 puntos) seguirá durmiendo en lo más alto del campeonato español, aunque este domingo podría ver cómo el FC Barcelona se acerca a tres puntos en caso de victoria culé en Vigo ante el Celta.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar.

Augusto Batalla, el mejor

Sus tres estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso que luchó cada balón. De esa forma, el volante turco Arda Güler gozó de algo más de libertad y suyas fueron algunas de las mejores ocasiones del equipo "merengue".

El arquero argentino del Rayo, Augusto Batalla, elegido mejor jugador del partido, se mostró seguro cuando hizo falta, como ante un potente disparo lejano de Federico Valverde o tras los intentos de Belingham y Vinicius.

Además, Alonso tuvo que retirar al capitán uruguayo Valverde con molestias físicas en la parte trasera de su muslo derecho.

"Siempre ha sido así en Vallecas, cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, queremos ser muy estables en la preparación, en la mentalidad, hoy no se ha podido ganar", analizó el técnico vasco del Real Madrid. "Estamos en noviembre, hay que tener exigencia propia y también mesura", añadió.

Su homólogo en el Rayo, el también vasco Iñigo Pérez, destacó que el punto les sabe "bien, porque está creado por las sensaciones de haber jugado un buen partido. Si encima sumas contra el Real Madrid, me deja satisfecho".

También este domingo, el Athletic Club rompió una racha negativa al imponerse en San Mamés al recién ascendido Oviedo (1-0) con un golazo de Nico Williams, de regreso de lesión.

Los tres puntos acercan a los vascos a puestos europeos, mientras que el conjunto asturiano, para el que jugó el delantero venezolano Salomón Rondón y su compañero en ataque uruguayo Federico Viñas, seguirá en el pozo de la tabla.

