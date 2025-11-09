domingo 9  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Real Madrid empata con el Rayo, pero mantiene el liderato en LaLiga

Con este empate, el Real Madrid seguirá durmiendo en lo más alto del campeonato español, aunque este domingo podría ver cómo el FC Barcelona se acerca

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada en Vallecas ante el Rayo (0-0) en la duodécima fecha de LaLiga, que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista español del Barcelona, Fermín López (nº 16), y el delantero inglés del Barcelona, Marcus Rashford (nº 14), durante el partido de Liga entre el FC Barcelona y el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona el 2 de noviembre de 2025. (Foto: 
Fútbol

Barcelona vuelve a triunfar y celebra el regreso goleador de Lamine Yamal
El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Joya argentina del Real Madrid queda descartada para el duelo contra el Liverpool

Con este empate, el Real Madrid (31 puntos) seguirá durmiendo en lo más alto del campeonato español, aunque este domingo podría ver cómo el FC Barcelona se acerca a tres puntos en caso de victoria culé en Vigo ante el Celta.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar.

Augusto Batalla, el mejor

Sus tres estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso que luchó cada balón. De esa forma, el volante turco Arda Güler gozó de algo más de libertad y suyas fueron algunas de las mejores ocasiones del equipo "merengue".

El arquero argentino del Rayo, Augusto Batalla, elegido mejor jugador del partido, se mostró seguro cuando hizo falta, como ante un potente disparo lejano de Federico Valverde o tras los intentos de Belingham y Vinicius.

Además, Alonso tuvo que retirar al capitán uruguayo Valverde con molestias físicas en la parte trasera de su muslo derecho.

"Siempre ha sido así en Vallecas, cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, queremos ser muy estables en la preparación, en la mentalidad, hoy no se ha podido ganar", analizó el técnico vasco del Real Madrid. "Estamos en noviembre, hay que tener exigencia propia y también mesura", añadió.

Embed

Su homólogo en el Rayo, el también vasco Iñigo Pérez, destacó que el punto les sabe "bien, porque está creado por las sensaciones de haber jugado un buen partido. Si encima sumas contra el Real Madrid, me deja satisfecho".

También este domingo, el Athletic Club rompió una racha negativa al imponerse en San Mamés al recién ascendido Oviedo (1-0) con un golazo de Nico Williams, de regreso de lesión.

Los tres puntos acercan a los vascos a puestos europeos, mientras que el conjunto asturiano, para el que jugó el delantero venezolano Salomón Rondón y su compañero en ataque uruguayo Federico Viñas, seguirá en el pozo de la tabla.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

Barcelona busca impulso en la Champions con un Lamine Yamal apagado

Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

El productor chino Vincent Wang, durante una pausa en la filmación de la serie vertical de drama Love Through All Seasons, en el castillo Wrensmoor, en Alhambra, California.
CINE

"Telenovelas con cocaína": series verticales surgidas en China revolucionan Hollywood

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Donald Trump y Lula da Silva reunidos el 26OCT25 en Kuala Lumpur, Malasia. 
Informe Otálvora

Trump y Lula se tienden puentes. Venezuela, un tema secundario en su agenda

Te puede interesar

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Por DANIEL CASTROPÉ
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
CONFLICTO

El país es visto como narcoestado por actuar de Petro

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes