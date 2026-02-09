Carvajal, ¿de capitán a problema para el Real Madrid?

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal (derecha), se queja en el campo durante un partido ante el Atlético de Madrid, el 27 de septiembre de 2025.

MADRID.- Descabalgado de la Copa y a remolque del FC Barcelona en LaLiga , el Real Madrid experimenta un nuevo problema en la era Álvaro Arbeloa : el capitán Dani Carvajal ya tiene el visto bueno de los médicos para volver a jugar tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, pero el lateral ni siquiera calienta durante los partidos.

Pese a la ausencia de Vinicius en el último partido en Valencia , donde el brasileño ha tenido sonadas disputas en el pasado, acusando de racista a la afición che, el foco de atención fue a parar a Carvajal.

Fútbol Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid

Ya con el estadio vacío, el capitán madridista y el preparador físico, Antonio Pintus, protagonizaron una conversación cuyas imágenes rápidamente se viralizaron y que han levantado sospechas de que el defensa no está conforme con su participación en el césped, ya que el técnico Arbeloa apenas ha contado con él desde que está recuperado de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024.

Seis partidos consecutivos en el banco

No sólo el '2' no jugó ni un minuto en Mestalla, sino que incluso Arbeloa optó por el canterano David Jiménez como titular y, luego, le cambió por el inglés Trent Alexander-Arnold, quien apenas ha jugado también desde su llegada en junio al Real Madrid debido a las lesiones.

Tras reaparecer en agosto, esta temporada está siendo complicada para el lateral. Fue expulsado en el primer partido de la Liga de Campeones contra el Marsella; luego, sufrió una lesión muscular y, más tarde, volvió a tener problemas en la rodilla, con lo que apenas jugó en el último trimestre del año pasado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)

Con el nuevo año y el cambio de entrenador, luego del cese de Xabi Alonso tras perder la Supercopa contra el Barcelona, Carvajal recibió el alta médica, pero Arbeloa sólo lo utilizó 13 minutos en el partido de Copa del Rey contra el Albacete, en el que el club blanco quedó eliminado, y otros 14 minutos al final del partido de Champions contra el Mónaco a mediados de enero.

Desde entonces es carne de banquillo y no ha vuelto a gozar de minutos en los últimos seis partidos.

Mundial y fin de contrato

En la rueda de prensa posterior al partido en Valencia, Arbeloa intentó desdramatizar la situación del jugador: "Voy a ser muy claro. A Dani (Carvajal) cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo".

"Seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante", añadió sobre un jugador que "es un referente en el vestuario", el último superviviente de la generación que ganó tres Champions consecutivas bajo la batuta de Zinedine Zidane.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)

Formado en la cantera madridista, el jugador de 34 años sólo estuvo un año fuera del club cuando se marchó al Bayer Leverkusen en busca de minutos antes de regresar a Madrid en el curso 2012-13.

Carvajal necesita acumular minutos de juego para volver a la selección española con la mirada puesta en el próximo Mundial de Norteamérica y tampoco su futuro en Madrid está claro.

Acaba contrato el próximo 30 de junio y en los últimos años otros símbolos del madridismo ya tuvieron que salir del club luego de que la entidad no quisiera renovar sus contratos al estimar que, pasada la treintena, ya habían dado lo mejor de sí (Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lucas Vázquez o Luka Modric).

FUENTE: AFP