lunes 9  de  febrero 2026
FÚTBOL

Carvajal, ¿de capitán a problema para el Real Madrid?

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, tiene el visto bueno de los médicos para volver a jugar, pero el lateral ni siquiera calienta durante los partidos

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal (derecha), se queja en el campo durante un partido ante el Atlético de Madrid, el 27 de septiembre de 2025.

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal (derecha), se queja en el campo durante un partido ante el Atlético de Madrid, el 27 de septiembre de 2025.

JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Descabalgado de la Copa y a remolque del FC Barcelona en LaLiga, el Real Madrid experimenta un nuevo problema en la era Álvaro Arbeloa: el capitán Dani Carvajal ya tiene el visto bueno de los médicos para volver a jugar tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, pero el lateral ni siquiera calienta durante los partidos.

Pese a la ausencia de Vinicius en el último partido en Valencia, donde el brasileño ha tenido sonadas disputas en el pasado, acusando de racista a la afición che, el foco de atención fue a parar a Carvajal.

Lee además
El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid pierde a Jude Bellingham por varias semanas
El delantero brasileño #09 Endrick del Lyon remata durante el partido de octavos de final de la Copa de Francia entre el Olympique Lyonnais y el Laval Stade Mayenne FC en el estadio Groupama de Lyon el 4 de febrero de 2026. 
Fútbol

Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid

Ya con el estadio vacío, el capitán madridista y el preparador físico, Antonio Pintus, protagonizaron una conversación cuyas imágenes rápidamente se viralizaron y que han levantado sospechas de que el defensa no está conforme con su participación en el césped, ya que el técnico Arbeloa apenas ha contado con él desde que está recuperado de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024.

Seis partidos consecutivos en el banco

No sólo el '2' no jugó ni un minuto en Mestalla, sino que incluso Arbeloa optó por el canterano David Jiménez como titular y, luego, le cambió por el inglés Trent Alexander-Arnold, quien apenas ha jugado también desde su llegada en junio al Real Madrid debido a las lesiones.

Tras reaparecer en agosto, esta temporada está siendo complicada para el lateral. Fue expulsado en el primer partido de la Liga de Campeones contra el Marsella; luego, sufrió una lesión muscular y, más tarde, volvió a tener problemas en la rodilla, con lo que apenas jugó en el último trimestre del año pasado.

Con el nuevo año y el cambio de entrenador, luego del cese de Xabi Alonso tras perder la Supercopa contra el Barcelona, Carvajal recibió el alta médica, pero Arbeloa sólo lo utilizó 13 minutos en el partido de Copa del Rey contra el Albacete, en el que el club blanco quedó eliminado, y otros 14 minutos al final del partido de Champions contra el Mónaco a mediados de enero.

Desde entonces es carne de banquillo y no ha vuelto a gozar de minutos en los últimos seis partidos.

Mundial y fin de contrato

En la rueda de prensa posterior al partido en Valencia, Arbeloa intentó desdramatizar la situación del jugador: "Voy a ser muy claro. A Dani (Carvajal) cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo".

"Seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante", añadió sobre un jugador que "es un referente en el vestuario", el último superviviente de la generación que ganó tres Champions consecutivas bajo la batuta de Zinedine Zidane.

Formado en la cantera madridista, el jugador de 34 años sólo estuvo un año fuera del club cuando se marchó al Bayer Leverkusen en busca de minutos antes de regresar a Madrid en el curso 2012-13.

Carvajal necesita acumular minutos de juego para volver a la selección española con la mirada puesta en el próximo Mundial de Norteamérica y tampoco su futuro en Madrid está claro.

Acaba contrato el próximo 30 de junio y en los últimos años otros símbolos del madridismo ya tuvieron que salir del club luego de que la entidad no quisiera renovar sus contratos al estimar que, pasada la treintena, ya habían dado lo mejor de sí (Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lucas Vázquez o Luka Modric).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid sufre baja sensible para el doble duelo ante el Benfica en Champions

Barcelona golea al Mallorca y deja en una situación de presión al Real Madrid

Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue tras la pista del Barça

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. 
MIGRACIÓN

Régimen de Daniel Ortega pone fin a la ruta del libre visado a cubanos

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Hombre ofrece el servicio improvizado de llenado de aire.
ALIADOS

México confirma el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba

Te puede interesar

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El expresidente Bill Clinton junto a su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estados de EEUU.
NEXOS

Cómplice de Epstein se niega a responder preguntas en Congreso de EEUU

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Imagen referencial. 
PREOCUPACIÓN

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba