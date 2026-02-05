Real Madrid sufre baja sensible para el doble duelo ante el Benfica en Champions

El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo ante el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.

MADRID.- La UEFA sancionó con dos partidos de suspensión al delantero del Real Madrid , Rodrygo , por insultar al árbitro durante el último choque de la Champions ante el Benfica , que ganó el equipo portugués 4-2, informó este jueves el organismo rector del fútbol europeo.

Este castigo supone que el atacante brasileño se perderá tanto el encuentro de ida el 17 de febrero en Lisboa como el de vuelta, el 25 del mismo mes en el Santiago Bernabéu.

El colegiado mostró dos tarjetas amarillas en el tiempo de descuento al brasileño por protestar pérdida de tiempo de los jugadores lusos. En concreto, el comité disciplinario de la UEFA lo sancionó por dirigir insultos y palabras ofensivas al equipo arbitral.

Rodrygo pidió disculpas un día después del partido: "Me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer las cosas. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!".

Inversión de los clubes en enero

La ventana de fichajes de enero se cerró con más de 5.900 traspasos y más de 1.900 millones de dólares gastados por los clubes en categoría masculina, informó la FIFA este jueves en un comunicado.

"En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de dólares en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85 % y marca un récord", añadió la FIFA.

Según el estudio de la federación internacional, los clubes ingleses volvieron a llevar la iniciativa tanto en fútbol masculino como en el femenino.

El número de fichajes internacionales en el fútbol masculino marcó "un récord de traspasos", un 3% superior al año precedente, pero el desembolso total fue "inferior al de enero de 2025".

"Los clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18% con respecto a enero de 2025", subraya la FIFA.

Situación opuesta en el femenino, donde "se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado".

