FÚTBOL

Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue tras la pista del Barça

Con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, el Real Madrid se impuso por 2-0 al Valencia para llegar a 57 puntos en la temporada, uno menos que su archirrival

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VALENCIA.- Poco inspirado, el Real Madrid sudó de lo lindo para imponerse por 2-0 al Valencia este domingo en Mestalla en la 23ª jornada de Laliga y se aproxima otra vez a un punto del líder, el FC Barcelona.

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

El delantero alcanza los 23 goles en 23 jornadas en una sobresaliente temporada en la que suma 38 dianas contando todas las competiciones.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinicius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

El Valencia buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Sólo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el poste.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno del Barça, que venció el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

Palabras de Arbeloa

"He tenido la suerte de venir a Mestalla muchos años como jugador y sé la dificultad que tiene este estadio, con la gente y también para ellos (los valencianistas), para los jugadores siempre es un partido importante cada vez que viene el Madrid", declaró el técnico blanco Álvaro Arbeloa en rueda de prensa.

Asimismo, el entrenador aseguró que el equipo realizó el trabajo que se le solicitó desde el banquillo y, por ende, mereció la victoria.

"Ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez y el compromiso y de hacer un partido muy serio, creo que hemos sido justos ganadores", prosiguió el técnico salmantino.

FUENTE: AFP

