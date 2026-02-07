Barcelona golea al Mallorca y deja en una situación de presión al Real Madrid

El delantero polaco #09 del Barcelona Robert Lewandowski marca el primer gol durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca en el estadio Camp Nou de Barcelona el 7 de febrero de 2026.

El Barcelona continuó su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la 23ª jornada, y fuerza así al Real Madrid , ahora a cuatro puntos, a ganar el domingo al Valencia para mantener el pulso.

El polaco Robert Lewandowski (29') abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61') amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84') acertó en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.

El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.

"No estaba contento con la primera parte, no fuimos dinámicos, no estuvimos a nuestro nivel, el juego y los pases fueron demasiado lentos", admitió Flick en rueda de prensa, antes de exigir más de su equipo de cara al futuro.

Al inicio del choque, los pupilos de Jagoba Arrasate hicieron daño especialmente por la banda izquierda, pese a que el Barça dominaba la posesión.

El extremo Jan Virgili (11') le ganó una carrera a Jules Koundé en un duelo dentro del área, pero su pase a Vedat Muriqi se topó con Eric García en el primer aviso visitante.

Aun así, los azulgrana controlaban el tempo del encuentro, pero los mallorquinistas se encontraban cómodos con un Virgili que desbordaba una y otra vez a Koundé.

El Mallorca gozó de la primera ocasión clara tras un centro del catalán Virgili (18'), de tan sólo 19 años, desde el costado derecho; sin embargo, su pase a Muriqui al segundo palo llegó forzado y su balón rozó el poste.

Los rivales siguieron explotando la derecha con balones a Virgili. El atacante (21') se generó un hueco ante Koundé para mandar un balón que obligó a Joan García a estirarse para parar el balón.

Pero, cuando todo parecía controlado por el equipo balear, Lewandowski cazó un rebote en el área después de un latigazo de Marcus Rashford y, tras un amago de tiro ante la zaga del Mallorca y de su cancerbero Leo Román, marcó a placer

Antes del descanso, Yamal (45+3') casi logra el segundo, pero mandó fuera un balón que le colocó Koundé después de que un lanzamiento de falta de Rashford obligara a Leo Román a hacer una excelente parada.

Acelerón

La velocidad de juego del Barcelona se incrementó en la segunda mitad. Marc Casadó (53') enganchó una pelota en la frontal que fue repelida por el travesaño después de que David López la desviara ligeramente con la cabeza.

Después, Yamal se sacó de la manga un remate delante de la media luna imparable, ante la estupefacción de los mallorquinistas, para hacer el 2-0.

Luego, Joan García (80') evitó que recortara el Mallorca, tras un error de Fermín.

"Estamos en un gran momento. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo ejecutamos bien", afirmó Casadó a Movistar+, antes de referirse a su rival de Copa del Rey en semifinales, el Atlético de Madrid: "Es un gran equipo y sabemos que no lo pondrán fácil".

Este sábado, el choque Rayo Vallecano-Oviedo fue aplazado horas antes de su celebración, ya que el césped no reunía las "garantías necesarias", anunció este sábado LaLiga, un día después de que la plantilla del club madrileño denunciase la situación.

También fue suspendido el Sevilla-Girona por aviso naranja por lluvias y vientos fuertes que afectan a la región de Andalucía.

FUENTE: AFP