jueves 5  de  febrero 2026
Fútbol

Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid

Endrick vuelve a brillar con el Lyon y lidera el pase a cuartos de la Copa de Francia, confirmando su explosión lejos del Real Madrid, donde no tuvo las oportunidades necesarias para demostrar su talento

El delantero brasileño #09 Endrick del Lyon remata durante el partido de octavos de final de la Copa de Francia entre el Olympique Lyonnais y el Laval Stade Mayenne FC en el estadio Groupama de Lyon el 4 de febrero de 2026.&nbsp;

El delantero brasileño #09 Endrick del Lyon remata durante el partido de octavos de final de la Copa de Francia entre el Olympique Lyonnais y el Laval Stade Mayenne FC en el estadio Groupama de Lyon el 4 de febrero de 2026. 

OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Un zurdazo demoledor de Endrick y un gol en propia puerta del portero Maxime Hautbois sellaron la victoria del Olympique de Lyon por 2-0 ante el Laval, resultado que clasifica al conjunto francés a los cuartos de final de la Copa de Francia. El duelo, disputado en el Groupama Stadium, fue más sufrido de lo esperado, pero confirmó el gran momento de los lioneses, que encadenan 11 triunfos consecutivos en todas las competiciones.

El gran protagonista volvió a ser Endrick. El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, rompió el partido en el minuto 80 con un disparo a la escuadra que desató la locura en Lyon. Ya en el tiempo añadido, una contra culminó con un remate de Afonso Moreira que Hautbois desvió a su propia portería para cerrar el marcador.

Lee además
El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.
Fórmula 1

El efecto Newey ya se siente en Aston Martin: el AMR26 sorprende pese a arrancar tarde su desarrollo
Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Más allá del resultado, el encuentro volvió a dejar una sensación clara: Endrick es otro futbolista desde que salió de España. En Lyon, con continuidad, confianza y un rol más protagonista, el atacante de 19 años muestra una versión mucho más decidida y determinante que la que pudo ofrecer en el Real Madrid, donde las oportunidades reales para jugar y equivocarse fueron mínimas.

Endrick (3)
El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

“Mis comienzos en Lyon son realmente un sueño”, confesó Endrick tras el partido, en el que firmó su quinto gol con el club francés. El exjugador del Palmeiras también agradeció la confianza de su entrenador Paulo Fonseca, destacando la libertad táctica que le permite explotar su instinto goleador.

El Lyon también debe su clasificación a la gran actuación de su guardameta Rémy Descamps, decisivo con varias paradas que evitaron el empate cuando el partido aún estaba abierto.

En el resto de la jornada, el Lorient eliminó al París FC (2-0), mientras que el Nice protagonizó una remontada épica ante Montpellier (3-2) con un gol en el descuento.

Pero el foco vuelve a apuntar a Endrick. Lejos del Real Madrid, el brasileño juega, marca y decide. En Francia ha encontrado el contexto que necesitaba para demostrar que su talento no era una promesa inflada, sino una realidad que solo requería minutos, confianza y continuidad. Un mensaje que resuena también en España.

Temas
Te puede interesar

Norris y Piastri despejan el panorama en McLaren antes de subir el telón en 2026

Anthony Davis a los Wizards: Dallas hace megacanje que reabre el debate del peor intercambio de su historia

Dominicano Framber Valdez firma con los Detroit: contrato histórico que sacude la MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Te puede interesar

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Por Daniel Castropé
Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH

Los equipos son monitoreados a través de computadoras que emiten señales a la planta central. 
OLA INVERNAL

Frío extremo en Florida impacta la generación eléctrica y dispara las facturas

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESO

Presentadora Savannah Guthrie publica emotivo video pidiendo regreso de su madre

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?