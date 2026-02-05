Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid

El delantero brasileño #09 Endrick del Lyon remata durante el partido de octavos de final de la Copa de Francia entre el Olympique Lyonnais y el Laval Stade Mayenne FC en el estadio Groupama de Lyon el 4 de febrero de 2026.

Un zurdazo demoledor de Endrick y un gol en propia puerta del portero Maxime Hautbois sellaron la victoria del Olympique de Lyon por 2-0 ante el Laval, resultado que clasifica al conjunto francés a los cuartos de final de la Copa de Francia . El duelo, disputado en el Groupama Stadium, fue más sufrido de lo esperado, pero confirmó el gran momento de los lioneses, que encadenan 11 triunfos consecutivos en todas las competiciones.

El gran protagonista volvió a ser Endrick. El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, rompió el partido en el minuto 80 con un disparo a la escuadra que desató la locura en Lyon. Ya en el tiempo añadido, una contra culminó con un remate de Afonso Moreira que Hautbois desvió a su propia portería para cerrar el marcador.

BÉISBOL República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Fórmula 1 El efecto Newey ya se siente en Aston Martin: el AMR26 sorprende pese a arrancar tarde su desarrollo

Más allá del resultado, el encuentro volvió a dejar una sensación clara: Endrick es otro futbolista desde que salió de España. En Lyon, con continuidad, confianza y un rol más protagonista, el atacante de 19 años muestra una versión mucho más decidida y determinante que la que pudo ofrecer en el Real Madrid, donde las oportunidades reales para jugar y equivocarse fueron mínimas.

Endrick (3) El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

“Mis comienzos en Lyon son realmente un sueño”, confesó Endrick tras el partido, en el que firmó su quinto gol con el club francés. El exjugador del Palmeiras también agradeció la confianza de su entrenador Paulo Fonseca, destacando la libertad táctica que le permite explotar su instinto goleador.

El Lyon también debe su clasificación a la gran actuación de su guardameta Rémy Descamps, decisivo con varias paradas que evitaron el empate cuando el partido aún estaba abierto.

En el resto de la jornada, el Lorient eliminó al París FC (2-0), mientras que el Nice protagonizó una remontada épica ante Montpellier (3-2) con un gol en el descuento.

Pero el foco vuelve a apuntar a Endrick. Lejos del Real Madrid, el brasileño juega, marca y decide. En Francia ha encontrado el contexto que necesitaba para demostrar que su talento no era una promesa inflada, sino una realidad que solo requería minutos, confianza y continuidad. Un mensaje que resuena también en España.