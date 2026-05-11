lunes 11  de  mayo 2026
Fútbol

El Deportivo: Barcelona es campeón frente al Real Madrid; Verstappen se puede quedar y Trump no compraría un boleto al Mundial

El Barcelona conquistó su 29ª Liga tras vencer al Real Madrid en el Clásico, mientras Red Bull respaldó a Verstappen, el béisbol despidió a Bobby Cox y Trump criticó el precio de las entradas del Mundial 2026.

Jugadores del Barcelona celebran el triunfo ante el Real Madrid

Jugadores del Barcelona celebran el triunfo ante el Real Madrid

Por Pedro Felipe Hernández

El Barcelona conquistó su 29ª Liga española tras imponerse al Real Madrid en el Clásico, mientras Red Bull salió al paso de los rumores sobre el futuro de Max Verstappen. Además, el béisbol despidió a Bobby Cox, histórico mánager de los Bravos de Atlanta, y Donald Trump cuestionó los altos precios de las entradas para el Mundial 2026.

El deporte internacional dejó este fin de semana grandes titulares entre celebraciones, homenajes y polémicas. El FC Barcelona aseguró matemáticamente el título de LaLiga con una victoria contundente sobre el Real Madrid, mientras en la Fórmula 1 Red Bull reafirmó públicamente su confianza en Max Verstappen ante los rumores de salida. En las Grandes Ligas, la muerte de Bobby Cox conmocionó al béisbol estadounidense, y en el fútbol internacional Donald Trump generó debate al criticar el costo de las entradas para el Mundial 2026.

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Barcelona derrota al Real Madrid y conquista su 29ª Liga española
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Barcelona derrota al Real Madrid y conquista su 29ª Liga española

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga por segundo año consecutivo tras vencer 2-0 al Real Madrid este domingo en el Camp Nou, en un Clásico que confirmó la superioridad azulgrana durante toda la temporada.

Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en los primeros 20 minutos, el equipo dirigido por Hansi Flick aseguró matemáticamente el título de la LaLiga a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

Red Bull respalda a Verstappen en medio de rumores de salida: “Está en el corazón del proyecto”

El director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, aseguró este sábado que Max Verstappen continúa siendo una pieza fundamental del proyecto deportivo del equipo austríaco, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible salida del tetracampeón mundial de Fórmula 1.

“Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas y participa en las decisiones estratégicas para el futuro”, afirmó Mekies durante el “Gran Premio de Francia Histórico” celebrado en el circuito Paul Ricard, en Le Castellet.

Fallece Bobby Cox, legendario mánager de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, a los 84 años

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto tras el fallecimiento de Bobby Cox a los 84 años, una de las figuras más importantes en la historia de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama.

La organización de Atlanta Braves confirmó este sábado la muerte del histórico dirigente, quien marcó una de las etapas más exitosas de la franquicia con una trayectoria inolvidable en las Grandes Ligas.

Trump critica el alto precio de las entradas del Mundial 2026: “Yo no pagaría eso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su sorpresa por el elevado costo de las entradas para el Mundial 2026 y aseguró que él mismo no pagaría más de 1.000 dólares para asistir a un partido de la selección estadounidense.

Trump reaccionó específicamente al precio de los boletos para el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio en Los Ángeles. Según la plataforma oficial de la FIFA, el ticket más económico para ese compromiso alcanza los 1.940 dólares.

La jornada dejó así una mezcla de celebración en el fútbol español, incertidumbre en la Fórmula 1, luto en el béisbol y debate en torno a la organización del próximo Mundial, en un fin de semana marcado por noticias de gran impacto en el panorama deportivo internacional.

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