lunes 1  de  junio 2026
FÚTBOL

Reportan cerca de 900 detenidos en Francia en las celebraciones del triunfo del PSG

El sábado, el PSG se alzó por segunda vez corrida con el título de la Champions, pero las celebraciones estuvieron marcadas de nuevo por incidentes violentos

Aficionados del PSG celebran luego de la victoria de su equipo y la clasificación a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

Aficionados del PSG celebran luego de la victoria de su equipo y la clasificación a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Los incidentes ocurridos en Francia tras el triunfo del club de fútbol París Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones dejaron cerca de 900 personas detenidas, indicaron este lunes las autoridades, en plena polémica política sobre los altercados.

El sábado, el principal equipo de la capital se alzó en Budapest por segunda vez consecutiva con este título europeo, pero las celebraciones estuvieron marcadas de nuevo por incidentes violentos en París y en toda Francia.

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"Ha habido más de 890 detenciones, un 45% más que el año pasado", explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en la radio France Inter. En 2025, tras la primera victoria del equipo de Luis Enrique, fueron detenidas 592 personas en incidentes violentos, entre ellas 491 en París.

Nuñez añadió que resultaron heridos 178 policías y gendarmes, en incidentes en los que las fuerzas de seguridad se vieron "sometidas a agresiones sistemáticas y lanzamientos de proyectiles".

Luis Enrique
El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

Un veinteañero murió, además, la noche del sábado tras chocar con su moto de cross contra unos bloques de cemento situados en la ronda de circunvalación de París.

Al recibir al equipo campeón, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el domingo los incidentes violentos y prometió que las autoridades serían "intratables" con los detenidos: "Eso no es fútbol, eso no es deporte, eso no es lo que nos gusta".

Las imágenes de los altercados, que dieron la vuelta al mundo, y las críticas de la oposición de extrema derecha obligaron a las autoridades a defender su actuación y el nivel de preparación de su dispositivo.

"Yo no soy responsable de estos jóvenes que vienen a destrozar" y a los que "hay que distinguir" de los "cientos de miles de personas que han venido a divertirse", se defendió en la radio RTL el prefecto de la policía de París, Patrice Faure.

Todo el peso de la ley

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció que la "justicia será intratable" y que sus servicios pedirán que, en el caso de los policías alcanzados por una "bomba agrícola", se juzgue a sus autores por "tentiva de homicidio voluntario contra las fuerzas del orden".

"Hemos visto escenas de guerra civil", estimó el líder ultraderechista Jordan Bardella, cuyo partido opositor Agrupación Nacional (RN) lidera los sondeos de la primera vuelta de la elección presidencial de 2027, llamando a los franceses a "despertarse".

FUENTE: AFP

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