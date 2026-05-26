martes 26  de  mayo 2026
Fútbol

El Arsenal busca exorcizar sus fantasmas europeos ante el PSG en la final de Champions

El Arsenal buscará conquistar su primera Champions League ante el PSG y dejar atrás décadas de frustraciones europeas en una final histórica en Budapest.

El director técnico español Mikel Arteta, del Arsenal, ofrece indicaciones a sus jugadores durante un partido contra el Manchester United, el 12 de enero de 2025.

El director técnico español Mikel Arteta, del Arsenal, ofrece indicaciones a sus jugadores durante un partido contra el Manchester United, el 12 de enero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El sábado en Budapest, el histórico duelo entre Arsenal FC y Paris Saint-Germain no solo definirá al nuevo campeón de Europa. Para los “Gunners”, la final de la Liga de Campeones representa también una batalla contra décadas de frustraciones continentales.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega al encuentro en el mejor momento de su era moderna, después de conquistar su primera Premier League desde 2004. Sin embargo, el club londinense carga con una pesada historia de derrotas en finales europeas que todavía persiguen a sus aficionados.

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Un historial europeo lleno de heridas

Desde la Recopa de Europa ganada en 1994 frente al Parma Calcio 1913, el Arsenal ha perdido cuatro finales continentales consecutivas.

Una de las más recordadas ocurrió en 1995, cuando el Real Zaragoza venció 2-1 gracias al inolvidable gol de Nayim desde casi mitad de cancha sobre David Seaman en la prórroga. El tanto quedó grabado en la memoria del fútbol europeo y todavía es recordado por los aficionados del Tottenham Hotspur FC, eterno rival del Arsenal.

Cinco años después, el conjunto londinense cayó en la final de la Copa de la UEFA ante el Galatasaray SK en una dramática tanda de penales, pese a contar con figuras como Thierry Henry y Dennis Bergkamp.

La final de París 2006, la herida más profunda

La derrota más dolorosa llegó en la final de la Champions League de 2006 frente al FC Barcelona.

Aquella noche en París quedó marcada por la expulsión temprana del arquero Jens Lehmann tras derribar a Samuel Eto'o fuera del área. Aun así, el Arsenal se adelantó con un gol de Sol Campbell, pero terminó sucumbiendo ante los tantos de Eto'o y Juliano Belletti.

Más recientemente, en 2019, los “Gunners” perdieron la final de la Europa League ante el Chelsea FC por 4-1 en Bakú, en la única derrota del técnico Unai Emery en una final europea.

Arteta quiere cambiar la historia

El Arsenal solo posee un título europeo de gran relevancia: la antigua Copa de Ferias de 1970. Por eso, conquistar finalmente la Champions supondría un antes y un después en la historia del club.

Arteta ha devuelto al equipo a la élite europea y ahora sueña con culminar el proyecto levantando la “Orejona”.

“Si ganamos un partido más somos campeones de Europa, tan sencillo como eso”, afirmó el técnico español tras conquistar la Premier League.

El desafío no será sencillo. El PSG, actual campeón de Europa, eliminó al Arsenal la temporada pasada antes de la final y llega nuevamente como uno de los equipos más poderosos del continente.

Pero en el norte de Londres creen que esta vez puede ser diferente. Después de tantos años de decepciones, el Arsenal tiene una oportunidad única para borrar sus demonios históricos y escribir la página más gloriosa de su historia europea.

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