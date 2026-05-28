Dembélé y Kvaratskhelia, las armas letales del PSG para conquistar otra Champions

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, número 10, calienta antes del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain (PSG)

El París Saint-Germain vuelve a soñar en grande en Europa gracias a una dupla ofensiva que ha marcado diferencias durante toda la temporada. Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia llegan como las principales figuras del conjunto parisino para la final de la Champions League ante Chelsea, con el objetivo de darle al club francés una segunda corona continental consecutiva.

Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, disipó cualquier duda sobre su estado físico tras la molestia sufrida ante Paris FC. “Va a salir bien”, aseguró el atacante francés días antes de la gran final, mientras desde su entorno confirmaban que estará “al 100%”.

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La temporada del delantero ha estado marcada por algunas lesiones musculares, pero también por actuaciones decisivas en los momentos más importantes. En la presente Champions suma siete goles y dos asistencias en 12 partidos, además de firmar 10 goles y siete pases de gol en la Ligue 1.

El internacional francés volvió a demostrar su jerarquía en la eliminatoria ante Bayern Múnich, donde marcó tres goles y lideró al PSG en una serie de máxima exigencia. “Me di cuenta de que en estos partidos las cámaras están encendidas”, comentó recientemente.

Pero si Dembélé lidera desde la experiencia, Khvicha Kvaratskhelia representa el presente y el futuro de la élite mundial. El georgiano ha sido uno de los jugadores más determinantes de la temporada europea con 10 goles y seis asistencias en 15 partidos de Champions.

Kvaratskhelia apareció en todos los momentos clave del camino parisino hacia Budapest. Marcó un doblete ante Chelsea en París, silenció Stamford Bridge con un gol tempranero en la vuelta y también rescató al equipo frente al Bayern con una brillante acción individual ante Manuel Neuer.

El georgiano reconoció recientemente que su evolución pasa por pensar más en el colectivo. “Al principio de mi carrera era más individualista, pero entendí que sin el equipo no somos nada”, explicó en declaraciones a la UEFA.

Además del talento ofensivo, ambos atacantes destacan por su compromiso defensivo, una virtud especialmente valorada por el entrenador Luis Enrique. “Defender en cualquier momento del partido”, resumió el técnico español al hablar de sus dos estrellas.

Con Dembélé y Kvaratskhelia en estado de gracia, el PSG intentará seguir maravillando al fútbol europeo y consolidarse como la nueva gran potencia del continente.