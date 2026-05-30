PSG revalida su título de la Champions League al vencer al Arsenal en los penales

El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

BUDAPEST.- La era del PSG en el fútbol europeo adquirió este sábado rango de oficialidad. Con su victoria (1-1; 4-3 en los penales) ante el Arsenal este sábado en Budapest , el equipo dirigido por Luis Enrique revalidó el título en la máxima competición de clubes y se ganó la calificación de "leyenda".

Si hace justo un año, los Ousmane Dembélé , Khvicha Kvaratskhelia , Marquinhos y compañía metían en las vitrinas del club parisino su primera "Orejona" tras una exhibición de fútbol ante el Inter de Milán (5-0), el Puskas Arena de la capital húngara fue testigo este sábado de un choque mucho más igualado, correoso y árido para el campeón francés, que no se decidió hasta el décimo y último lanzamiento de penal, cuando el brasileño Gabriel envió el balón por encima del arco.

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Como el Real Madrid

Hasta este sábado, sólo el Real Madrid de Zinedine Zidane durante el trienio 2016-2017-2018 había logrado apuntar su nombre en al menos dos casillas seguidas del palmarés de la Liga de Campeones bajo su actual denominación, desde 1992-1993.

A ese Olimpo de los entrenadores se unió la antigua estrella española, Luis Enrique, que a sus 56 años conquistó su tercera Champions, once años después de la primera con el FC Barcelona, y que figura ya como símbolo imperecedero de París a la altura de Notre Dame o de la Torre Eiffel.

La acreditada resiliencia del técnico español para superar las adversidades se trasladó a sus jugadores para no derrumbarse cuando apenas seis minutos después del pitido inicial, el delantero alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal.

Un intento de despeje del capitán parisino Marquinhos rebotó en Leandro Trossard, el balón llegó a Havertz, quien se plantó solo en el costado derecho del área de Matvéi Safonov, al que batió fusilando con la zurda al primer palo (6').

Sobre la ola de su reciente título en la Premier League, los Gunners de Mikel Arteta comenzaron valiéndose en la ciudad imperial húngara de dos de sus armas más reconocibles, el aprovechamiento máximo de los errores del rival y una defensa inexpugnable para llegar al descanso en ventaja ante un PSG dominador en la posesión, pero poco incisivo para poner en apuros al arquero David Raya.

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Era el sexto gol en esta Champions para el alemán, que fue una de las apuestas de Arteta en el once inicial en detrimento de Gyökeres, y que ya había decidido la final de 2021 en favor del Chelsea frente al Manchester City.

Era el guion ideal para los londinenses. Tela de araña en defensa, parones en el juego, como el golpe en la cabeza que dejó grogui a Safonov durante varios minutos, y un Cristhian Mosquera -otra de las novedades en el once- inconmensurable para secar a Kvarasktelia, el hombre gol del PSG en esta Champions.

Paso al frente

La empresa de la remontada se presentaba complicada para los de Luis Enrique ante un equipo que sólo había encajado seis goles en sus 14 partidos previos en esta Champions -en la que no conoció la derrota-, con 9 de ellos dejando el arco a cero.

Pero en el segundo acto los parisinos dieron un paso al frente y los ingleses comenzaron a dejar más espacios atrás sin motivo aparente.

Cualquier mínima debilidad ante un equipo con tantos recursos ofensivos como el PSG se paga cara. Y así, Mosquera tuvo que frenar en falta a "Kvaradona" dentro del área.

El Balón de Oro Dembélé no falló ante Raya y el partido comenzaba de nuevo en el minuto 65.

El PSG siguió intentándolo, pero el palo evitó el gol en la contra protagonizada por Bradley Barcola y en un disparo que se perdió alto por poco de Vitinha.

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Ya sin Dembélé sobre el césped por unas molestias físicas que obligaron a su sustitución, el marcador no se movió en la prórroga.

Los fallos desde los once metros devolvieron a la tierra a un Arsenal que afrontaba el choque en una nube tras la conquista de su primera liga inglesa en 22 años.

En los prolegómenos del partido la afición parisina desplegó un tifo con la imagen de un jugador sin rostro abrazando férreamente la "Orejona" y el lema "Toda una ciudad la protege". 120 minutos y diez penales después, el trofeo siguió en las mismas manos... al menos hasta 2027.

FUENTE: AFP