sábado 30  de  mayo 2026
FÚTBOL

PSG revalida su título de la Champions League al vencer al Arsenal en los penales

Con la victoria de este sábado en Budapest, el PSG de Luis Enrique se convirtió en el primer equipo en ganar trofeos seguidos de Champions desde el Real Madrid

El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

ODD ANDERSEN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUDAPEST.- La era del PSG en el fútbol europeo adquirió este sábado rango de oficialidad. Con su victoria (1-1; 4-3 en los penales) ante el Arsenal este sábado en Budapest, el equipo dirigido por Luis Enrique revalidó el título en la máxima competición de clubes y se ganó la calificación de "leyenda".

Si hace justo un año, los Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos y compañía metían en las vitrinas del club parisino su primera "Orejona" tras una exhibición de fútbol ante el Inter de Milán (5-0), el Puskas Arena de la capital húngara fue testigo este sábado de un choque mucho más igualado, correoso y árido para el campeón francés, que no se decidió hasta el décimo y último lanzamiento de penal, cuando el brasileño Gabriel envió el balón por encima del arco.

Lee además
El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.
Fútbol

Lamine Yamal lidera la lista de España para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid
El director técnico español Mikel Arteta, del Arsenal, ofrece indicaciones a sus jugadores durante un partido contra el Manchester United, el 12 de enero de 2025.
Fútbol

El Arsenal busca exorcizar sus fantasmas europeos ante el PSG en la final de Champions

Como el Real Madrid

Hasta este sábado, sólo el Real Madrid de Zinedine Zidane durante el trienio 2016-2017-2018 había logrado apuntar su nombre en al menos dos casillas seguidas del palmarés de la Liga de Campeones bajo su actual denominación, desde 1992-1993.

A ese Olimpo de los entrenadores se unió la antigua estrella española, Luis Enrique, que a sus 56 años conquistó su tercera Champions, once años después de la primera con el FC Barcelona, y que figura ya como símbolo imperecedero de París a la altura de Notre Dame o de la Torre Eiffel.

La acreditada resiliencia del técnico español para superar las adversidades se trasladó a sus jugadores para no derrumbarse cuando apenas seis minutos después del pitido inicial, el delantero alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal.

Un intento de despeje del capitán parisino Marquinhos rebotó en Leandro Trossard, el balón llegó a Havertz, quien se plantó solo en el costado derecho del área de Matvéi Safonov, al que batió fusilando con la zurda al primer palo (6').

Sobre la ola de su reciente título en la Premier League, los Gunners de Mikel Arteta comenzaron valiéndose en la ciudad imperial húngara de dos de sus armas más reconocibles, el aprovechamiento máximo de los errores del rival y una defensa inexpugnable para llegar al descanso en ventaja ante un PSG dominador en la posesión, pero poco incisivo para poner en apuros al arquero David Raya.

Era el sexto gol en esta Champions para el alemán, que fue una de las apuestas de Arteta en el once inicial en detrimento de Gyökeres, y que ya había decidido la final de 2021 en favor del Chelsea frente al Manchester City.

Era el guion ideal para los londinenses. Tela de araña en defensa, parones en el juego, como el golpe en la cabeza que dejó grogui a Safonov durante varios minutos, y un Cristhian Mosquera -otra de las novedades en el once- inconmensurable para secar a Kvarasktelia, el hombre gol del PSG en esta Champions.

Paso al frente

La empresa de la remontada se presentaba complicada para los de Luis Enrique ante un equipo que sólo había encajado seis goles en sus 14 partidos previos en esta Champions -en la que no conoció la derrota-, con 9 de ellos dejando el arco a cero.

Pero en el segundo acto los parisinos dieron un paso al frente y los ingleses comenzaron a dejar más espacios atrás sin motivo aparente.

Cualquier mínima debilidad ante un equipo con tantos recursos ofensivos como el PSG se paga cara. Y así, Mosquera tuvo que frenar en falta a "Kvaradona" dentro del área.

El Balón de Oro Dembélé no falló ante Raya y el partido comenzaba de nuevo en el minuto 65.

El PSG siguió intentándolo, pero el palo evitó el gol en la contra protagonizada por Bradley Barcola y en un disparo que se perdió alto por poco de Vitinha.

Embed

Ya sin Dembélé sobre el césped por unas molestias físicas que obligaron a su sustitución, el marcador no se movió en la prórroga.

Los fallos desde los once metros devolvieron a la tierra a un Arsenal que afrontaba el choque en una nube tras la conquista de su primera liga inglesa en 22 años.

En los prolegómenos del partido la afición parisina desplegó un tifo con la imagen de un jugador sin rostro abrazando férreamente la "Orejona" y el lema "Toda una ciudad la protege". 120 minutos y diez penales después, el trofeo siguió en las mismas manos... al menos hasta 2027.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Real Madrid celebrará elecciones presidenciales el 7 de junio y Florentino Pérez no parece favorito

Dembélé y Kvaratskhelia, las armas letales del PSG para conquistar otra Champions

Atlético desmiente haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense  desplegadas en el Medio Oriente.
SITUACIóN GEOPOLíTICA

Trump impone máxima presión a Irán para ocuparse de Cuba

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
España

La carta a Fidel Castro que Anson le extrajo del cerebro a Rodríguez Zapatero

El empresario estadounidense y aspirante republicano al Congreso Vic Mellor, asegura haber sostenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en La Habana.
INVERSIÓN EN DUDA

Analista reacciona a palabras de empresario que avizora apertura económica tras hablar con nieto de Raúl Castro

Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.
DESPLOME DEL TURISMO

La hotelera canadiense Blue Diamond se retira de Cuba

Te puede interesar

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, abre su gabinete a la prensa.
DE CERCA

Hialeah abre las puertas de su gabinete en inédito ejercicio de transparencia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Residentes de la Florida en un refugio durante el huracán Irma. 
FLORIDA

Asistencia para personas con necesidades durante el paso de un huracán

Según el CENTCOM, tres varones narcoterroristas murieron durante la operación en el Pacífico colombiano, el 29 de mayo de 2026. Ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado
OPERACIÓN

EEUU abate a tres presuntos narcotraficantes en nuevo bombardeo sobre embarcación en el Pacífico

Jugadores de los Astros de Houston celebran luego de concretar la victoria y el no-hitter combinado ante los Rangers de Texas, el 25 de mayo de 2026.
BÉISBOL

Un día inesperado

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.
CORRUPCIÓN

Los Rodríguez, "El Pollo" y Maduro tras escándalo de Rodríguez Zapatero que salpica a Sánchez