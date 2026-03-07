George Russell logra la primera pole del 2026 en Fórmula 1

El piloto británico de Mercedes, George Russell (izq.), recibe su premio Pirelli Pole Position de manos del snowboarder australiano Scotty James en el escenario después de clasificar para el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Circuito Albert Park en Melbourne el 7 de marzo de 2026.

El británico George Russell logró la pole position del Gran Premio de Australia , primera carrera de la temporada de Formula 1, tras marcar el mejor tiempo en la sesión de clasificación disputada en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne.

El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team superó a su compañero italiano Kimi Antonelli por 293 milésimas, mientras que el francés Isack Hadjar, de Red Bull Racing, completó el tercer lugar a 785 milésimas.

“Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, declaró Russell tras la clasificación. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana; creo que podemos ofrecer una carrera muy emocionante para el público”.

Ferrari y McLaren completan los primeros puestos

El monegasco Charles Leclerc colocó a Scuderia Ferrari en la cuarta posición de la parrilla.

Detrás partirán los pilotos de McLaren Formula 1 Team: el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quien inicia la temporada como vigente campeón del mundo de Fórmula 1.

El Top 10 de la clasificación lo completaron:

Lewis Hamilton (Ferrari)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Verstappen sufre accidente y saldrá desde el pit lane

La gran sorpresa de la jornada fue el accidente del tetracampeón mundial Max Verstappen.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing perdió el control de su monoplaza al final de la recta principal durante la primera fase de la clasificación. Tras un trompo, terminó impactando contra las barreras después de atravesar la escapatoria de grava.

El incidente obligará a Verstappen, que busca recuperar el título ante Norris, a salir desde el pit lane en la carrera del domingo.

“Nunca había experimentado algo así en toda mi carrera. El eje trasero se bloqueó completamente y ya no pude salvar la situación”, explicó el neerlandés tras el accidente.

Fin de semana complicado para Alonso, Pérez y Sainz

El inicio de temporada también dejó dificultades para varios pilotos experimentados.

El español Fernando Alonso, de Aston Martin F1 Team, quedó eliminado en la primera fase de la clasificación y partirá 17º.

Por detrás arrancarán los pilotos de Cadillac Formula 1 Team, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Tampoco pudo participar en la clasificación el español Carlos Sainz Jr., ahora piloto de Williams Racing, debido a una avería sufrida durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

La carrera del Gran Premio de Australia, primera cita del calendario de la Fórmula 1, se disputará el domingo en el circuito urbano de Albert Park.