George Russell gana el GP de Australia 2026 y lidera el 1-2 de Mercedes en el inicio de la Fórmula 1

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, mientras el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (derecha), que quedó tercero, aplaude en el Circuito Albert Park de Melbourne el 8 de marzo de 2026.

El británico George Russell logró la victoria en el Gran Premio de Australia 2026 , primera carrera de la temporada de Fórmula 1, encabezando un contundente 1-2 para Mercedes-AMG Petronas Formula One Team junto a su compañero Kimi Antonelli.

La carrera disputada en Albert Park Circuit tuvo un momento decisivo durante un periodo de virtual safety car, cuando Mercedes ejecutó una parada en boxes doble que le permitió superar estratégicamente a Charles Leclerc, quien había tomado la delantera en la salida.

Este resultado marcó el 61º doblete en la historia de Mercedes en la Fórmula 1 y el primero desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024.

Ferrari tomó la delantera en la salida

Russell partía desde la pole position, pero tuvo una salida complicada que permitió a Leclerc, piloto de Scuderia Ferrari, aprovechar una aceleración más rápida para colocarse líder en la primera curva.

Durante las primeras vueltas, el piloto monegasco y Russell protagonizaron una intensa batalla por el liderato, intercambiando posiciones hasta que el coche detenido de Isack Hadjar provocó un virtual safety car en la vuelta 12.

Mercedes reaccionó rápidamente y llamó a sus dos pilotos a boxes en una parada doble que resultó clave para cambiar el rumbo de la carrera.

Antonelli remonta hasta el segundo lugar

El italiano Antonelli también tuvo un comienzo complicado al caer hasta la séptima posición tras la salida, pero logró remontar con adelantamientos agresivos hasta colocarse segundo.

El joven piloto completó así un gran resultado para Mercedes en la primera carrera del campeonato.

Leclerc terminó tercero y sumó su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México de la temporada pasada, aunque reconoció que la estrategia de su equipo le impidió luchar por la victoria.

Su compañero, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, cruzó la meta en cuarta posición tras presionarlo en las últimas vueltas.

Abandono de Piastri y remontada de Verstappen

El inicio del fin de semana también dejó un golpe para los aficionados locales. El australiano Oscar Piastri abandonó antes de la salida tras sufrir un accidente camino a la parrilla, aparentemente provocado por un problema en la unidad de potencia de su monoplaza de McLaren Racing.

Su compañero Lando Norris finalizó quinto tras recuperarse de una mala salida.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen protagonizó una gran remontada al avanzar desde la posición 20 en la parrilla hasta el sexto lugar al final de las 58 vueltas.

Primeros puntos para Audi en su debut

El británico Oliver Bearman finalizó séptimo para Haas F1 Team, mientras que el debutante Arvid Lindblad fue octavo en su primera carrera en la Fórmula 1.

El brasileño Gabriel Bortoleto terminó noveno y consiguió los primeros puntos para Audi en su debut en la Fórmula 1, mientras que Pierre Gasly completó el top 10 para Alpine F1 Team.

Con este resultado, Russell inicia la temporada como primer líder del campeonato mundial de Fórmula 1 2026, mientras los equipos ya ponen la mirada en la siguiente carrera del calendario, el Gran Premio de China.