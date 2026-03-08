domingo 8  de  marzo 2026
Fórmula 1

George Russell gana el GP de Australia 2026 y lidera el 1-2 de Mercedes en el inicio de la Fórmula 1

George Russell gana el GP de Australia 2026 y lidera el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli en la primera carrera de la temporada de Fórmula 1. Ferrari completa el podio

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, mientras el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (derecha), que quedó tercero, aplaude en el Circuito Albert Park de Melbourne el 8 de marzo de 2026.&nbsp;

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, mientras el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (derecha), que quedó tercero, aplaude en el Circuito Albert Park de Melbourne el 8 de marzo de 2026. 

WILLIAM WEST / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El británico George Russell logró la victoria en el Gran Premio de Australia 2026, primera carrera de la temporada de Fórmula 1, encabezando un contundente 1-2 para Mercedes-AMG Petronas Formula One Team junto a su compañero Kimi Antonelli.

La carrera disputada en Albert Park Circuit tuvo un momento decisivo durante un periodo de virtual safety car, cuando Mercedes ejecutó una parada en boxes doble que le permitió superar estratégicamente a Charles Leclerc, quien había tomado la delantera en la salida.

Lee además
El piloto británico de Mercedes, George Russell (izq.), recibe su premio Pirelli Pole Position de manos del snowboarder australiano Scotty James en el escenario después de clasificar para el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Circuito Albert Park en Melbourne el 7 de marzo de 2026. 
Fórmula 1

George Russell logra la primera pole del 2026 en Fórmula 1
Los jugadores japoneses celebran su victoria durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Australia en el Tokyo Dome, Tokio, el 8 de marzo de 2026. 
Béisbol

Japón vence a Australia y asegura su pase a cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Este resultado marcó el 61º doblete en la historia de Mercedes en la Fórmula 1 y el primero desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024.

Ferrari tomó la delantera en la salida

Russell partía desde la pole position, pero tuvo una salida complicada que permitió a Leclerc, piloto de Scuderia Ferrari, aprovechar una aceleración más rápida para colocarse líder en la primera curva.

Durante las primeras vueltas, el piloto monegasco y Russell protagonizaron una intensa batalla por el liderato, intercambiando posiciones hasta que el coche detenido de Isack Hadjar provocó un virtual safety car en la vuelta 12.

Mercedes reaccionó rápidamente y llamó a sus dos pilotos a boxes en una parada doble que resultó clave para cambiar el rumbo de la carrera.

Antonelli remonta hasta el segundo lugar

El italiano Antonelli también tuvo un comienzo complicado al caer hasta la séptima posición tras la salida, pero logró remontar con adelantamientos agresivos hasta colocarse segundo.

El joven piloto completó así un gran resultado para Mercedes en la primera carrera del campeonato.

Leclerc terminó tercero y sumó su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México de la temporada pasada, aunque reconoció que la estrategia de su equipo le impidió luchar por la victoria.

Su compañero, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, cruzó la meta en cuarta posición tras presionarlo en las últimas vueltas.

Abandono de Piastri y remontada de Verstappen

El inicio del fin de semana también dejó un golpe para los aficionados locales. El australiano Oscar Piastri abandonó antes de la salida tras sufrir un accidente camino a la parrilla, aparentemente provocado por un problema en la unidad de potencia de su monoplaza de McLaren Racing.

Su compañero Lando Norris finalizó quinto tras recuperarse de una mala salida.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen protagonizó una gran remontada al avanzar desde la posición 20 en la parrilla hasta el sexto lugar al final de las 58 vueltas.

Primeros puntos para Audi en su debut

El británico Oliver Bearman finalizó séptimo para Haas F1 Team, mientras que el debutante Arvid Lindblad fue octavo en su primera carrera en la Fórmula 1.

El brasileño Gabriel Bortoleto terminó noveno y consiguió los primeros puntos para Audi en su debut en la Fórmula 1, mientras que Pierre Gasly completó el top 10 para Alpine F1 Team.

Con este resultado, Russell inicia la temporada como primer líder del campeonato mundial de Fórmula 1 2026, mientras los equipos ya ponen la mirada en la siguiente carrera del calendario, el Gran Premio de China.

Temas
Te puede interesar

"Mi mente está donde están mis zapatos": Francisco Cervelli y su meteórico ascenso como mánager en el Clásico Mundial

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

Poderío de EEUU apalea a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
VENEZUELA

Iris Varela reúne todo para una orden de arresto en su contra

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Bajo ataques de Irán, la población de Israel busca sobrevivir.
MEDIO ORIENTE

Expertos advierten que Irán intentará ganar tiempo

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Por Daniel Castropé
Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS frente a la biblioteca municipal de Hialeah.
PROGRAMA DE AYUDA

Hialeah: preparación de impuestos gratis para familias con ingresos inferiores a $67.000

Escenario principal con música en vivo durante el Carnaval on the Mile.
FIESTA CULTURAL

El Carnaval on the Mile llena de arte y vida el corazón de Coral Gables

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida