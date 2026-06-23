¡Síuuu! El Mundial escucha al fin el grito de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

HOUSTON.- Como ha hecho a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo respondió como mejor sabe hacer a las críticas y las dudas: doblete contra Uzbekistán, este martes en Houston, y goleada 5-0 de Portugal que deja a los lusos muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

Ronaldo fue el centro de las críticas tras el flojo debut de Portugal (1-1 contra la RD Congo), al punto que se alzaron voces que cuestionaban la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el once titular de Roberto Martínez.

Tanto el seleccionador como sus compañeros se afanaron en los últimos días a defender al "ícono" de 41 años y este martes lo agradeció con dos goles, que además convierten a CR7 en el primer futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales.

Gol en seis Mundiales, un récord

Apenas habían pasado 6 minutos de partido cuando, nada más errar un remate que podría haber despertado de nuevo las dudas, Ronaldo cazó un centro raso al interior del área y conectó un derechazo para enviar la pelota a la red.

Ya llegando a la pausa, en una contra, Bruno Fernandes abrió a la derecha para Ronaldo y este volvió a marcar de disparo cruzado.

El grito "¡Síuuu!" característico de la celebración de Ronaldo volvía a resonar en un estadio mundialista y el originario de Madeira se convertía en el máximo goleador portugués en Copas del Mundo, superando al otro gran mito del fútbol luso, Eusebio.

"Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas", declaró Ronaldo, quien admitió haber pasado "una semana difícil".

"Parecía que ya estaba acabado"

"Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", añadió.

Luego de que el resto de grandes estrellas presentes en el Mundial (Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Yamal, Salah) ya hubiesen brillado en las jornadas precedentes, Ronaldo deja a su vez huella en el torneo y, más importante, relanza a una Portugal que llegó a Norteamérica como una de las grandes favoritas a la victoria.

Más allá del título colectivo, tal como ha comenzado el torneo se prevé una excitante lucha por la Bota de Oro, liderada por Messi con 5 goles, Mbappé y Haaland con 4, mientras que Harry Kane se queda con 2 tantos, los mismos que Ronaldo, luego del decepcionante empate sin goles entre Inglaterra y Ghana.

FUENTE: AFP