Rodrigo De Paul se estrena con gol en Inter Miami y la gran duda es si Messi estará en cuartos de final

Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Inter Miami sigue firme en su camino hacia un nuevo título internacional. El equipo de David Beckham cumplió con las expectativas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 tras vencer 3-1 a Pumas UNAM con una actuación brillante de su tridente sudamericano.

La gran noticia fue el primer gol de Rodrigo De Paul con la camiseta del club, justo cuando el equipo lo necesitaba. La incógnita ahora es si Lionel Messi estará disponible para el próximo encuentro tras su lesión en los isquiotibiales.

De Paul marca su primer gol y lidera la remontada de Inter Miami

Cuando el equipo estaba en desventaja antes del descanso, Rodrigo De Paul apareció con jerarquía. El ex mediocampista del Atlético de Madrid recibió un centro perfecto de Luis Suárez, controló y definió con clase usando el exterior de su pie derecho.

“Con toda tranquilidad, le agradeció a Suárez tras la jugada. Fue el inicio de la remontada del equipo rosa.”

Yannick @LuisSuarez9 Rodri De Paul pic.twitter.com/dA9jdXCUjS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

El gol significó no solo su estreno goleador en el fútbol norteamericano, sino también un mensaje claro: De Paul llegó para ser protagonista en Inter Miami.

Exhibición de Luis Suárez: un gol y dos asistencias

En ausencia de Messi, el líder ofensivo fue Luis Suárez. El delantero uruguayo fue determinante: asistió el primer gol a De Paul, marcó el segundo de penalti con una elegante ejecución a lo panenka, y selló el partido asistiendo a Tadeo Allende en el tercero.

Pese a las molestias físicas que ha venido arrastrando, el "Pistolero" demostró que sigue siendo clave para el esquema ofensivo del conjunto de Javier Mascherano.

¿Llegará Lionel Messi a los cuartos de final?

La gran incógnita de cara a la siguiente fase es el estado físico de Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de una lesión en los isquiotibiales. Aún no está confirmada su presencia en los cuartos de final, pero su regreso sería fundamental para las aspiraciones del equipo.

El cuerpo técnico lo evaluará en las próximas horas y tomará una decisión según su evolución.

Picsart_25-08-04_14-26-09-517 Lionel Messi #10 del Inter Miami CF se lesiona durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Club Necaxa en el Chase Stadium el 2 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP

¿Cuándo juega Inter Miami los cuartos de final?

El rival y la fecha exacta se confirmarán en las próximas horas, pero todo indica que el equipo rosa tendrá que exigirse al máximo para mantener vivo el sueño de un nuevo título, esta vez con De Paul encendido, Suárez en forma... y a la espera de Messi.