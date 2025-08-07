jueves 7  de  agosto 2025
FÚTBOL

Inter Miami se mete a los cuartos de final de la Leagues Cup, incluso sin Messi

Pese a la baja por lesión del argentino Lionel Messi, el Inter Miami consiguió superar al Pumas de México para avanzar a la siguiente fase del torneo

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con la baja de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó el miércoles 3-1 a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

El argentino Rodrigo De Paul, flamante nuevo fichaje del Inter, anotó su primer gol con el uniforme rosa en el minuto 45 con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez.

Lee además
Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Inter Miami sufre pero vence al Atlas en su debut en la Leagues Cup 2025: Messi y De Paul brillan en la victoria
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami vence al Necaxa en la Leagues Cup, pese a lesión de Messi

Su compatriota y amigo, Messi, baja por una lesión muscular, lo celebró de pie desde un palco cercano al césped del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El tanto del exmediocampista del Atlético de Madrid neutralizó el gol inicial del mexicano Jorge Ruvalcaba, que aprovechó una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 34.

Embed

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penalti de Suárez en el minuto 59.

El "Pistolero", que llevaba nueve partidos sin marcar, engañó con un remate a lo Panenka al arquero Miguel Paul, sustituto del sancionado Keylor Navas.

El propio Suárez asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69.

Con este triunfo, el Inter ocupa la segunda posición del grupo de la MLS con ocho puntos y tiene asegurado el boleto a los cuartos.

Para las eliminatorias, que arrancan el 19 de agosto, Miami espera tener de vuelta a Messi, quien lideró el triunfo del equipo en este torneo en 2023.

Embed

"Es una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y lo hicimos de buena manera, jugando un gran partido", se felicitó el entrenador del Inter, Javier Mascherano, que dedicó palabras de elogio a De Paul.

"Jugó tres partidos en siete días", recordó. "La predisposición que tuvo, sin tener pretemporada, viniendo de vacaciones, jugar como lo hace y contagiar al resto, es de gran ayuda".

¿El gran candidato?

Además del Inter, también tiene asegurado el pase por la MLS el Seattle Sounders, líder con nueve unidades.

Este miércoles, Seattle se convirtió en el único equipo que ha completado tres victorias al vencer 2-1 al Tijuana.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De Paul confiesa que consultó a Scaloni antes de decidirse por el Inter Miami

¡Alarma en Inter Miami! Messi se lesiona y preocupa de cara al duelo ante Pumas

Mascherano confirma la ausencia de Messi en el próximo partido del Inter Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Te puede interesar

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin

Oficina del Sheriff del Condado de Clay, Florida, lleva el caso. 
HOMICIDIO

Florida: Adolescente de 14 años mata a sus padres en Jacksonville y se entrega tras confesar

Vista frontal del Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, en Miami. 
SATISFACCIÓN LABORAL

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

Una de las salas de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín.
LOGROS Y DESAFÍOS

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo