Inter Miami se mete a los cuartos de final de la Leagues Cup, incluso sin Messi

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

MIAMI.- Con la baja de Lionel Messi , el Inter Miami derrotó el miércoles 3-1 a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

El argentino Rodrigo De Paul , flamante nuevo fichaje del Inter, anotó su primer gol con el uniforme rosa en el minuto 45 con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez .

Su compatriota y amigo, Messi, baja por una lesión muscular, lo celebró de pie desde un palco cercano al césped del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El tanto del exmediocampista del Atlético de Madrid neutralizó el gol inicial del mexicano Jorge Ruvalcaba, que aprovechó una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 34.

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penalti de Suárez en el minuto 59.

El "Pistolero", que llevaba nueve partidos sin marcar, engañó con un remate a lo Panenka al arquero Miguel Paul, sustituto del sancionado Keylor Navas.

El propio Suárez asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69.

Con este triunfo, el Inter ocupa la segunda posición del grupo de la MLS con ocho puntos y tiene asegurado el boleto a los cuartos.

Para las eliminatorias, que arrancan el 19 de agosto, Miami espera tener de vuelta a Messi, quien lideró el triunfo del equipo en este torneo en 2023.

"Es una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y lo hicimos de buena manera, jugando un gran partido", se felicitó el entrenador del Inter, Javier Mascherano, que dedicó palabras de elogio a De Paul.

"Jugó tres partidos en siete días", recordó. "La predisposición que tuvo, sin tener pretemporada, viniendo de vacaciones, jugar como lo hace y contagiar al resto, es de gran ayuda".

¿El gran candidato?

Además del Inter, también tiene asegurado el pase por la MLS el Seattle Sounders, líder con nueve unidades.

Este miércoles, Seattle se convirtió en el único equipo que ha completado tres victorias al vencer 2-1 al Tijuana.

