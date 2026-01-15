Roger Federer elogia la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: “Es formidable para el tenis”

Roger Federer saluda al público durante el partido entre Aryna Sabalenka y Zheng Qinwen por los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el martes 3 de septiembre de 2024, en Nueva York.

La leyenda del tenis Roger Federer calificó como “formidable” la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner , actuales números 1 y 2 del mundo, durante una conferencia de prensa celebrada en Melbourne, a dos días de la ceremonia de apertura del Abierto de Australia 2026.

“Hacen un tenis increíble y su rivalidad es formidable”, afirmó el suizo, quien será la principal estrella invitada en una ceremonia inaugural renovada para esta edición del primer Grand Slam del año.

Una final histórica en Roland Garros 2025

Federer destacó especialmente la final de Roland Garros 2025, en la que Alcaraz venció a Sinner tras 5 horas y 29 minutos de juego, salvando tres bolas de partido y llevándose el título en cinco sets.

“La final superó los límites de la realidad”, aseguró Federer. “Fue quizás uno de los mejores partidos de la historia de este deporte”.

Según el ganador de 20 títulos de Grand Slam, aquel duelo provocó que “el mundo del deporte entero mirara a París” durante el quinto set de un partido ya considerado histórico.

Dominio absoluto en los Grand Slam

Alcaraz y Sinner se han repartido los títulos en los últimos ocho torneos de Grand Slam, consolidando una rivalidad que, para Federer, resulta clave para el presente y el futuro del tenis.

“Para el tenis fue fantástico tener un partido así”, señaló el ex número uno del mundo, quien protagonizó durante su carrera rivalidades legendarias con Rafael Nadal, retirado desde 2024, y Novak Djokovic, aún en activo y participante en este Abierto de Australia.

“Lo mejor está por venir”

Federer también reveló que ha entrenado ocasionalmente con ambos tenistas y elogió su evolución.

“Tienen un toque de bola increíble. Su progresión en los últimos años ha sido estupenda. Lo mejor está por venir, ojalá las lesiones les respeten”, afirmó.

Federer descarta entrenar… por ahora

Consultado sobre la posibilidad de convertirse en entrenador, Federer no cerró la puerta definitivamente, aunque descartó esa opción a corto plazo.

“Nunca se puede decir nunca, pero ahora estoy muy ocupado. Tengo cuatro hijos, así que por el momento no hay ninguna opción”, concluyó.