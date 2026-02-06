Rosters oficiales confirmados del Clásico Mundial de Béisbol 2026: listas completas por selección

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Grupo A
Canadá
Colombia
Cuba
Puerto Rico
Panamá
Grupo B
Brasil
Gran Bretaña
Italia
México
Estados Unidos
Grupo C
Australia
China Taipéi
República Checa
Japón
Corea del Sur
Grupo D
República Dominicana
Israel
Países Bajos
Nicaragua
Venezuela
Potencias y figuras destacadas
El anuncio de los rosters confirma la presencia de estrellas consolidadas de MLB, jóvenes talentos y lanzadores de élite, elevando la expectativa competitiva del torneo:
Estados Unidos contará con nombres de peso como Aaron Judge, Bryce Harper, Clayton Kershaw y Paul Skenes.
Japón, actual referencia mundial, llega con Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida y Shohei Ohtani como bateador designado.
República Dominicana presenta una alineación temible encabezada por Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez.
Venezuela apuesta por un balance entre poder ofensivo y pitcheo con Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Pablo López y Ranger Suárez.
Puerto Rico, México, Cuba, Países Bajos e Italia también presentan rosters profundos, con experiencia en Grandes Ligas y torneos internacionales.
A continuación, TODOS los rosters oficiales, selección por selección.
Canadá
Lanzadores:
Logan Allen, Micah Ashman, Phillippe Aumont, Jordan Balazovic, Eric Cerantola, Indigo Díaz, Antoine Jean, Carter Loewen, Adam Macko, James Paxton, Cal Quantrill, Noah Skirrow, Michael Soroka, Jameson Taillon, Matt Wilkinson, Rob Zastryzny
Receptores:
Liam Hicks, Bo Naylor
Infielders:
Matthew Davidson, Adam Hall, Edouard Julien, Otto López, Josh Naylor, Abraham Toro
Jardineros:
Owen Caissie, Denzel Clarke, Tyler O’Neill, Jacob Robson
Utility:
Tyler Black, Jared Young
Colombia
Lanzadores:
Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Rio Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga
Receptores:
Jorge Alfaro, Elías Díaz, Carlos Martínez
Infielders:
Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela
Jardineros:
Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez
Cuba
Lanzadores:
Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan López, Randy Martínez, Raidel Martínez, Liván Moinello, Darien Núñez, Julio Robaina, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero Jr., Pedro Santos
Receptores:
Omar Hernández, Andrys Pérez
Infielders:
Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Ariel Martínez, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas, Yoel Yanqui
Jardineros:
Alfredo Despaigne, Yoelquis Guibert, Leonel Moa, Roel Santos
Puerto Rico
Lanzadores:
Raymond Burgos, Fernando Cruz, José de León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Jorge López, Seth Lugo, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Ricardo Vélez
Receptores:
Martín Maldonado, Christian Vázquez
Infielders:
Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darrell Hernáiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez
Jardineros:
Willi Castro, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres
Panamá
Lanzadores:
Darío Agrazal, Logan Allen, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Jorge García, Miguel Gómez, James González, Javy Guerra, Kenny Hernández, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Andy Otero, Erian Rodríguez
Receptores:
Miguel Amaya, Leo Bernal, Christian Bethancourt, Iván Herrera
Infielders:
Jonathan Araúz, José Caballero, Johan Camargo, Leo Jiménez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada
Jardineros:
Enrique Bradfield, Allen Córdoba, José Ramos, Jhonny Santos
Brasil
Lanzadores:
Pietro Albanez, Gabriel Barbosa, Joseph Contreras, Tiago Da Silva, Murilo Gouvea, Hugo Kanabushi, Pedro Lemos, Tomás López, Daniel Missaki, Oscar Nakaoshi, Eric Pardinho, Enzo Sawayama, Rodrigo Takahashi, Thyago Vieira, Héctor Villarroel
Receptores:
Gabriel Carmo, Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Silva
Infielders:
Dante Bichette Jr., Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo
Jardineros:
Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramírez
Gran Bretaña
Lanzadores:
Jack Anderson, Brendan Beck, Tristan Beck, Donovan Benoit, Chavez Fernander, Gary Gill Hill, Antonio Knowles, Miles Langhorne, Ryan Long, Michael Petersen, Jack Seppings, Graham Spraker, Najer Victor, Tyler Viza, Nick Wells, Owen Wild, Vance Worley
Receptores:
Willis Cresswell, Harry Ford
Infielders:
Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis Jr., BJ Murray, Nick Ward
Jardineros:
Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson, Justin Wylie
Italia
Lanzadores:
Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Alessandro Ercolani, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Greg Weissert
Receptores:
Camden Mineo, Kyle Teel
Infielders:
Sam Antonacci, Jon Berti, Zach Dezenzo, Andrew Fischer, Giaconino Lasaracina, Vinnie Pasquantino, Thomas Saggese
Jardineros:
Jac Caglianone, Dominic Canzone, Jakob Marsee, Nick Morabito, Dante Nori
México
Lanzadores:
Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker, Jose Alexander Armenta, Jesús Cruz
Receptores:
Alejandro Kirk, Alexis Wilson
Infielders:
Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías, Ramón Urías
Jardineros:
Randy Arozarena, Jarren Durán, Tadeo Osuna, Alek Thomas, Julián Ornelas
Estados Unidos
Lanzadores:
David Bednar, Matt Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock
Receptores:
Cal Raleigh, Will Smith
Infielders:
Alex Bregman, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr.
Jardineros:
Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge
Utility/BD:
Ernie Clement, Kyle Schwarber
Australia
Lanzadores:
Kieren Hall, Ky Hampton, Josh Hendrickson, Sam Holland, Jon Kennedy, Connor MacDonald, Cooper Morgan, Mitch Neunborn, Jack O’Loughlin, Warwick Saupold, Blake Townsend, Todd Van Steensel, Alex Wells, Lachlan Wells, Coen Wynne
Receptores:
Christopher Burke, Mitch Edwards, Alex Hall, Robbie Perkins
Infielders:
Travis Bazzana, George Callil, Jarryd Dale, Curtis Mead, Logan Wade, Rixon Wingrove
Jardineros:
Ulrich Bojarski, Tim Kennelly, Aaron Whitefield
Utility:
Max Durrington, Robbie Glendinning
China Taipéi
Lanzadores:
Yi Chang, Kuan-Yu Chen, Po-Yu Chen, Hao-Chun Cheng, Ruei-Yang Gu Lin, Jo-Hsi Hsu, Chih-Wei Hu, Kai-Wei Lin, Shih-Hsiang Lin, Yu-Min Lin, Wei-En Lin, Tzu-Chen Sha, Yi-Lei Sun, Jyun-Yue Tseng, Jun-Wei Zhang, Chen Zhong-Ao Zhuang
Receptores:
Shao-Hung Chiang, Kungkuan Giljegiljaw, Lyle Lin
Infielders:
Yu Chang, Tsung-Che Cheng, Kun-Yu Chiang, Hao-Yu Lee, Jonathon Long, Nien-Ting Wu
Jardineros:
Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Stuart Fairchild, An-Ko Lin
Utility:
Tzu-Wei Lin
República Checa
Lanzadores:
Jeffrey Barto, Filip Capka, Tomáš Duffek, Lukas Ercoli, Lukas Hlouch, Filip Kollmann, Michal Kovala, Marek Minarik, Jan Novak, Tomas Ondra, Daniel Padysak, Ondrej Satoria, Martin Schneider, Ondrej Vank, Boris Vecerka
Receptores:
Matous Bubenik, Martin Cervenka, Martin Zelenka
Infielders:
Martin Cervinka, Ryan Johnson, Vojtech Mensik, Martin Muzik, Jan Pospisil, Milan Prokop, Terrin Vavra
Jardineros:
Marek Chlup, William Escala, Marek Krejcirik, Max Prejda, Michal Šindelka
Japón
Lanzadores:
Daichi Ishii, Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Yuki Matsui, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Kaima Taira, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi, Yoshinobu Yamamoto
Receptores:
Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki
Infielders:
Sosuke Genda, Kaito Kozono, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato
Jardineros:
Kensuke Kondo, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida
Utility/BD:
Taisei Makihara, Shohei Ohtani
Corea del Sur
Lanzadores:
Dane Dunning, Woo Suk Go, Been Gwak, Woo Joo Jeong, Byeong Hyeon Jo, Young Kyu Kim, Young Pyo Ko, Kyung Eun Noh, Riley O’Brien, Yeong Hyun Park, Hyun Jin Ryu, Hyeong Jun So, Ju Young Son, Seung Ki Song, Tae In Won
Receptores:
Jae Hoon Choi, Dong Won Park
Infielders:
Hyeseong Kim, Do Yeong Kim, Ju Won Kim, Bo Gyeong Moon, Si Hwan Roh, Min Jae Shin, Shay Whitcomb
Jardineros:
Hyun Min Ahn, Jahmai Jones, Ja Wook Koo, Jung-Hoo Lee, Hyun Bin Moon, Hae Min Park
República Dominicana
Lanzadores:
Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe
Receptores:
Agustín Ramírez, Austin Wells
Infielders:
Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana
Jardineros:
Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatis Jr.
Utility:
Amed Rosario
Israel
Lanzadores:
Charlie Beilenson, Josh Blum, Matt Bowman, Harrison Cohen, Daniel Federman, Jordan Geber, Tommy Kahnle, Rob Kaminsky, Dean Kremer, Max Lazar, Carlos Lequerica, Josh Mallitz, Eli Morgan, Ryan Prager, Ben Simon, Robert Stock, Zack Weiss
Receptores:
CJ Stubbs, Garrett Stubbs
Infielders:
Cole Carrigg, Jake Gelof, Spencer Horwitz, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Benjamin Rosengard
Jardineros:
Harrison Bader, Troy Johnston, Zach Levenson, Assaf Lowengart, RJ Schreck
Países Bajos
Lanzadores:
Jamdrick Cornelia, Jaydenn Estanista, Wendell Floranus, Arij Fransen, Lars Huijer, Kenley Jansen, Antwone Kelly, Jaitoine Kelly, Kevin Kelly, Shairon Martis, Eric Méndez, Ryjeteri Merite, Justin Morales, Shawndrick Oduber, JC Sulbarán, Derek West, Dylan Wilson
Receptores:
Hendrik Clementina, Chadwick Tromp
Infielders:
Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jurickson Profar, Sharlon Schoop
Jardineros:
Dayson Croes, Druw Jones, Jurickson Profar
Utility:
Ray-Patrick Didder, Ceddanne Rafaela, Delano Selassa
Nicaragua
Lanzadores:
Danilo Bermúdez, Kenword Burton, Stiven Cruz, Osman Gutiérrez, Duque Hebbert, Ronald Medrano, Dilmer Mejía, Ángel Obando, JC Ramírez, Erasmo Ramírez, Oscar Rayo, Carlos Rodríguez, Carlos Teller, Bryan Torres
Receptores:
Melvin Novoa, Ronald Rivera
Infielders:
Benjamin Alegría, Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leytón, José Orozco, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora
Jardineros:
Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguía, Cristhian Sandoval
Venezuela
Lanzadores:
José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, Andrés Machado, Germán Márquez, Keider Montero, Oddanier Mosqueda, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa
Receptores:
William Contreras, Salvador Pérez
Infielders:
Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar
Jardineros:
Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio
Utility:
Javier Sanoja
El béisbol mundial, listo para el primer lanzamiento
Con 20 selecciones, 600 jugadores confirmados y una mezcla de superestrellas, jóvenes talentos y rivalidades históricas, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser uno de los torneos más competitivos y mediáticos de su historia.
El diamante está listo. El mundo también.