Rosters oficiales confirmados del Clásico Mundial de Béisbol 2026: listas completas por selección

Anthony Santander (25) es felicitado por sus compañeros tras anotar una carrera para Venezuela en la victoria 4-1 ante Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, el martes 14 de marzo de 23, en Miami.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene definidos los rosters oficiales de las 20 selecciones participantes. Cada país presentó su lista definitiva de 30 jugadores, anunciada oficialmente este jueves a través de MLB Network, de cara al torneo que comenzará el 5 de marzo de 2026.

El campeonato se disputará en cuatro sedes: Miami, Puerto Rico, Houston y Tokio, y reunirá a las principales potencias del béisbol mundial junto a selecciones emergentes.

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A

Canadá

Colombia

Cuba

Puerto Rico

Panamá

Grupo B

Brasil

Gran Bretaña

Italia

México

Estados Unidos

Grupo C

Australia

China Taipéi

República Checa

Japón

Corea del Sur

Grupo D

República Dominicana

Israel

Países Bajos

Nicaragua

Venezuela

Potencias y figuras destacadas

El anuncio de los rosters confirma la presencia de estrellas consolidadas de MLB, jóvenes talentos y lanzadores de élite, elevando la expectativa competitiva del torneo:

Estados Unidos contará con nombres de peso como Aaron Judge, Bryce Harper, Clayton Kershaw y Paul Skenes.

Japón, actual referencia mundial, llega con Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida y Shohei Ohtani como bateador designado.

República Dominicana presenta una alineación temible encabezada por Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez.

Venezuela apuesta por un balance entre poder ofensivo y pitcheo con Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Pablo López y Ranger Suárez.

Puerto Rico, México, Cuba, Países Bajos e Italia también presentan rosters profundos, con experiencia en Grandes Ligas y torneos internacionales.

A continuación, TODOS los rosters oficiales, selección por selección.

Canadá

Lanzadores:

Logan Allen, Micah Ashman, Phillippe Aumont, Jordan Balazovic, Eric Cerantola, Indigo Díaz, Antoine Jean, Carter Loewen, Adam Macko, James Paxton, Cal Quantrill, Noah Skirrow, Michael Soroka, Jameson Taillon, Matt Wilkinson, Rob Zastryzny

Receptores:

Liam Hicks, Bo Naylor

Infielders:

Matthew Davidson, Adam Hall, Edouard Julien, Otto López, Josh Naylor, Abraham Toro

Jardineros:

Owen Caissie, Denzel Clarke, Tyler O’Neill, Jacob Robson

Utility:

Tyler Black, Jared Young

Colombia

Lanzadores:

Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Rio Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga

Receptores:

Jorge Alfaro, Elías Díaz, Carlos Martínez

Infielders:

Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela

Jardineros:

Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez

Cuba

Lanzadores:

Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan López, Randy Martínez, Raidel Martínez, Liván Moinello, Darien Núñez, Julio Robaina, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero Jr., Pedro Santos

Receptores:

Omar Hernández, Andrys Pérez

Infielders:

Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Ariel Martínez, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas, Yoel Yanqui

Jardineros:

Alfredo Despaigne, Yoelquis Guibert, Leonel Moa, Roel Santos

Puerto Rico

Lanzadores:

Raymond Burgos, Fernando Cruz, José de León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Jorge López, Seth Lugo, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Ricardo Vélez

Receptores:

Martín Maldonado, Christian Vázquez

Infielders:

Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darrell Hernáiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez

Jardineros:

Willi Castro, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres

Panamá

Lanzadores:

Darío Agrazal, Logan Allen, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Jorge García, Miguel Gómez, James González, Javy Guerra, Kenny Hernández, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Andy Otero, Erian Rodríguez

Receptores:

Miguel Amaya, Leo Bernal, Christian Bethancourt, Iván Herrera

Infielders:

Jonathan Araúz, José Caballero, Johan Camargo, Leo Jiménez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada

Jardineros:

Enrique Bradfield, Allen Córdoba, José Ramos, Jhonny Santos

Brasil

Lanzadores:

Pietro Albanez, Gabriel Barbosa, Joseph Contreras, Tiago Da Silva, Murilo Gouvea, Hugo Kanabushi, Pedro Lemos, Tomás López, Daniel Missaki, Oscar Nakaoshi, Eric Pardinho, Enzo Sawayama, Rodrigo Takahashi, Thyago Vieira, Héctor Villarroel

Receptores:

Gabriel Carmo, Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Silva

Infielders:

Dante Bichette Jr., Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo

Jardineros:

Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramírez

Gran Bretaña

Lanzadores:

Jack Anderson, Brendan Beck, Tristan Beck, Donovan Benoit, Chavez Fernander, Gary Gill Hill, Antonio Knowles, Miles Langhorne, Ryan Long, Michael Petersen, Jack Seppings, Graham Spraker, Najer Victor, Tyler Viza, Nick Wells, Owen Wild, Vance Worley

Receptores:

Willis Cresswell, Harry Ford

Infielders:

Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis Jr., BJ Murray, Nick Ward

Jardineros:

Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson, Justin Wylie

Italia

Lanzadores:

Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Alessandro Ercolani, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Greg Weissert

Receptores:

Camden Mineo, Kyle Teel

Infielders:

Sam Antonacci, Jon Berti, Zach Dezenzo, Andrew Fischer, Giaconino Lasaracina, Vinnie Pasquantino, Thomas Saggese

Jardineros:

Jac Caglianone, Dominic Canzone, Jakob Marsee, Nick Morabito, Dante Nori

México

Lanzadores:

Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker, Jose Alexander Armenta, Jesús Cruz

Receptores:

Alejandro Kirk, Alexis Wilson

Infielders:

Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías, Ramón Urías

Jardineros:

Randy Arozarena, Jarren Durán, Tadeo Osuna, Alek Thomas, Julián Ornelas

Estados Unidos

Lanzadores:

David Bednar, Matt Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock

Receptores:

Cal Raleigh, Will Smith

Infielders:

Alex Bregman, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr.

Jardineros:

Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge

Utility/BD:

Ernie Clement, Kyle Schwarber

Australia

Lanzadores:

Kieren Hall, Ky Hampton, Josh Hendrickson, Sam Holland, Jon Kennedy, Connor MacDonald, Cooper Morgan, Mitch Neunborn, Jack O’Loughlin, Warwick Saupold, Blake Townsend, Todd Van Steensel, Alex Wells, Lachlan Wells, Coen Wynne

Receptores:

Christopher Burke, Mitch Edwards, Alex Hall, Robbie Perkins

Infielders:

Travis Bazzana, George Callil, Jarryd Dale, Curtis Mead, Logan Wade, Rixon Wingrove

Jardineros:

Ulrich Bojarski, Tim Kennelly, Aaron Whitefield

Utility:

Max Durrington, Robbie Glendinning

China Taipéi

Lanzadores:

Yi Chang, Kuan-Yu Chen, Po-Yu Chen, Hao-Chun Cheng, Ruei-Yang Gu Lin, Jo-Hsi Hsu, Chih-Wei Hu, Kai-Wei Lin, Shih-Hsiang Lin, Yu-Min Lin, Wei-En Lin, Tzu-Chen Sha, Yi-Lei Sun, Jyun-Yue Tseng, Jun-Wei Zhang, Chen Zhong-Ao Zhuang

Receptores:

Shao-Hung Chiang, Kungkuan Giljegiljaw, Lyle Lin

Infielders:

Yu Chang, Tsung-Che Cheng, Kun-Yu Chiang, Hao-Yu Lee, Jonathon Long, Nien-Ting Wu

Jardineros:

Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Stuart Fairchild, An-Ko Lin

Utility:

Tzu-Wei Lin

República Checa

Lanzadores:

Jeffrey Barto, Filip Capka, Tomáš Duffek, Lukas Ercoli, Lukas Hlouch, Filip Kollmann, Michal Kovala, Marek Minarik, Jan Novak, Tomas Ondra, Daniel Padysak, Ondrej Satoria, Martin Schneider, Ondrej Vank, Boris Vecerka

Receptores:

Matous Bubenik, Martin Cervenka, Martin Zelenka

Infielders:

Martin Cervinka, Ryan Johnson, Vojtech Mensik, Martin Muzik, Jan Pospisil, Milan Prokop, Terrin Vavra

Jardineros:

Marek Chlup, William Escala, Marek Krejcirik, Max Prejda, Michal Šindelka

Japón

Lanzadores:

Daichi Ishii, Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Yuki Matsui, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Kaima Taira, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi, Yoshinobu Yamamoto

Receptores:

Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki

Infielders:

Sosuke Genda, Kaito Kozono, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato

Jardineros:

Kensuke Kondo, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida

Utility/BD:

Taisei Makihara, Shohei Ohtani

Corea del Sur

Lanzadores:

Dane Dunning, Woo Suk Go, Been Gwak, Woo Joo Jeong, Byeong Hyeon Jo, Young Kyu Kim, Young Pyo Ko, Kyung Eun Noh, Riley O’Brien, Yeong Hyun Park, Hyun Jin Ryu, Hyeong Jun So, Ju Young Son, Seung Ki Song, Tae In Won

Receptores:

Jae Hoon Choi, Dong Won Park

Infielders:

Hyeseong Kim, Do Yeong Kim, Ju Won Kim, Bo Gyeong Moon, Si Hwan Roh, Min Jae Shin, Shay Whitcomb

Jardineros:

Hyun Min Ahn, Jahmai Jones, Ja Wook Koo, Jung-Hoo Lee, Hyun Bin Moon, Hae Min Park

República Dominicana

Lanzadores:

Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe

Receptores:

Agustín Ramírez, Austin Wells

Infielders:

Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana

Jardineros:

Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatis Jr.

Utility:

Amed Rosario

Israel

Lanzadores:

Charlie Beilenson, Josh Blum, Matt Bowman, Harrison Cohen, Daniel Federman, Jordan Geber, Tommy Kahnle, Rob Kaminsky, Dean Kremer, Max Lazar, Carlos Lequerica, Josh Mallitz, Eli Morgan, Ryan Prager, Ben Simon, Robert Stock, Zack Weiss

Receptores:

CJ Stubbs, Garrett Stubbs

Infielders:

Cole Carrigg, Jake Gelof, Spencer Horwitz, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Benjamin Rosengard

Jardineros:

Harrison Bader, Troy Johnston, Zach Levenson, Assaf Lowengart, RJ Schreck

Países Bajos

Lanzadores:

Jamdrick Cornelia, Jaydenn Estanista, Wendell Floranus, Arij Fransen, Lars Huijer, Kenley Jansen, Antwone Kelly, Jaitoine Kelly, Kevin Kelly, Shairon Martis, Eric Méndez, Ryjeteri Merite, Justin Morales, Shawndrick Oduber, JC Sulbarán, Derek West, Dylan Wilson

Receptores:

Hendrik Clementina, Chadwick Tromp

Infielders:

Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jurickson Profar, Sharlon Schoop

Jardineros:

Dayson Croes, Druw Jones, Jurickson Profar

Utility:

Ray-Patrick Didder, Ceddanne Rafaela, Delano Selassa

Nicaragua

Lanzadores:

Danilo Bermúdez, Kenword Burton, Stiven Cruz, Osman Gutiérrez, Duque Hebbert, Ronald Medrano, Dilmer Mejía, Ángel Obando, JC Ramírez, Erasmo Ramírez, Oscar Rayo, Carlos Rodríguez, Carlos Teller, Bryan Torres

Receptores:

Melvin Novoa, Ronald Rivera

Infielders:

Benjamin Alegría, Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leytón, José Orozco, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora

Jardineros:

Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguía, Cristhian Sandoval

Venezuela

Lanzadores:

José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, Andrés Machado, Germán Márquez, Keider Montero, Oddanier Mosqueda, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa

Receptores:

William Contreras, Salvador Pérez

Infielders:

Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar

Jardineros:

Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio

Utility:

Javier Sanoja

El béisbol mundial, listo para el primer lanzamiento

Con 20 selecciones, 600 jugadores confirmados y una mezcla de superestrellas, jóvenes talentos y rivalidades históricas, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser uno de los torneos más competitivos y mediáticos de su historia.

El diamante está listo. El mundo también.