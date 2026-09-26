Russell reina en el caos y se apunta la victoria en Azerbaiyán

El piloto británico de Mercedes, George Russell, posa con el trofeo luego de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre de 2026.

BAKÚ.- George Russell ( Mercedes ) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán al término de un final de carrera caótico, este sábado en el circuito urbano de Bakú , con el líder del Mundial , su compañero Kimi Antonelli , finalizando en quinta posición tras una gran remontada.

El británico, que había arrancado desde la "pole position", se impuso a los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar , seguidos por el monegasco Charles Leclerc ( Ferrari ) y el italiano Antonelli.

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Verstappen roza el triunfo

Tres semanas después de su espectacular remontada ante su público en Monza, donde se impuso por delante de un Russell atónito tras partir desde la 19ª posición, Antonelli, 16º en la parrilla, realizó una gran carrera, pero no pudo acercarse al podio a pesar de dos intervenciones del coche de seguridad que volvieron a jugar a su favor.

Russell, que logra su tercera victoria de la temporada, la primera desde finales de junio en Austria, redujo en 15 puntos la diferencia con Antonelli, que aún cuenta con 66 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, una renta cómoda cuando quedan ocho carreras por disputar.

"Es increíble volver a subir al escalón más alto del podio. Quiero dar las gracias a mi equipo, que siguió creyendo en mí en los momentos difíciles. El fin de semana ha sido realmente fantástico. Desde el regreso de la pausa veraniega, me siento mucho mejor, me he vuelto a encontrar", saboreó el británico.

Verstappen, que había partido desde la octava posición, hizo una carrera magnífica y estuvo a punto de arrancar la victoria en la línea de meta, donde se quedó a menos de dos décimas de Russell.

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Red Bull tuvo realmente mucho que celebrar, pues en su regreso tras perderse tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda, Hadjar firmó un inesperado tercer puesto en el exigente trazado de la capital azerbaiyana, en el que no cometió el más mínimo error durante todo el fin de semana.

El parisino logró así el tercer podio de su carrera en F1 y el segundo esta temporada tras su tercer puesto en Mónaco a comienzos de junio.

"Estoy encantado. Estas seis semanas de parón han sido muy largas y era el momento adecuado para volver, porque me sentía fuerte. He ido construyendo mi fin de semana paso a paso y eso me ha llevado hasta aquí. Estoy muy contento porque es mi primer podio de verdad conseguido gracias a mi ritmo", explicó Hadjar.

Colapinto golpea a Gasly

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo, terminó en sexta posición, por delante de su compatriota Arvid Lindblad (Racing Bulls), de los Haas del francés Esteban Ocon y del británico Oliver Bearman, y del español Carlos Sainz (Williams).

La carrera, tranquila hasta la vuelta 31 de las 51, se animó a continuación con dos accidentes: el tailandés Alex Albon (Williams) cometió el primer error.

La prueba se relanzó tras la intervención del coche de seguridad y el argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó uno más grave golpeando a su compañero francés Pierre Gasly y al vigente campeón británico Lando Norris (McLaren), provocando el abandono de los tres pilotos.

FUENTE: AFP