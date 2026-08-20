Sabalenka cae ante Bejlek y pone en riesgo el número uno de la WTA en Cincinnati

Aryna Sabalenka devuelve un golpe durante un partido contra Sara Bejlek de la República Checa en el noveno día del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center el 19 de agosto de 2026 en Mason, Ohio.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, quedó eliminada en los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati tras caer por 7-6 (9) y 6-4 ante la joven checa Sara Bejlek.

Bejlek, número 35 del ranking de la WTA y de apenas 20 años, protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al imponerse a la líder del tenis femenino después de casi dos horas de partido, que terminó cerca de la medianoche del jueves.

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Sabalenka tuvo el primer set prácticamente encarrilado. En el desempate llegó a dominar 5-1, pero permitió la remontada de la checa, que terminó imponiéndose 9-7 en el 'tie-break'.

La número uno del mundo también tuvo ventaja en el segundo parcial, cuando llegó a estar 4-1 arriba. Sin embargo, Bejlek reaccionó de nuevo, consiguió dos quiebres de servicio y cerró el partido con un juego en blanco.

"Me quedé sin palabras, es una sensación increíble", reconoció la checa después de conseguir la victoria más importante de su carrera.

La eliminación aumenta las dudas sobre el momento de Sabalenka, que también cayó en los octavos de final del WTA 1000 de Toronto. Además, su derrota en Cincinnati pone en peligro su liderato del ranking mundial, que podría pasar a manos de la kazaja Elena Rybakina.

Rybakina avanzó a los cuartos de final de Cincinnati y buscará también revancha ante la polaca Iga Swiatek, quien la derrotó la semana pasada en la final de Toronto.

La derrota supone además un nuevo golpe para las aspiraciones de Sabalenka de conquistar por tercer año consecutivo el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

La bielorrusa, que acumula cuatro títulos de Grand Slam, todavía no ha conseguido sumar ninguno en 2026.

Bejlek, campeona de Abu Dabi en febrero, había perdido sus tres enfrentamientos anteriores ante jugadoras del top-10 mundial. Ahora disputará por primera vez los cuartos de final de un WTA 1000, donde se enfrentará a la estadounidense Madison Keys.