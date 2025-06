Sabalenka hace historia en Roland Garros al vencer a Swiatek y llegar a su primera final en París

Fin de la hegemonía de Swiatek en Roland Garros

Swiatek, quien buscaba convertirse en la primera mujer en ganar cuatro títulos consecutivos en Roland Garros en la era Open, no pudo con el juego agresivo de la bielorrusa. En el set final, cometió 12 errores no forzados, mientras que Sabalenka no cometió ninguno.

A pesar del apoyo del público, que coreaba "¡I-ga!" en busca de una remontada histórica, la campeona defensora no encontró respuestas ante el despliegue de potencia y precisión de su rival.

Aryna Sabalenka (5).jpg La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025. AFP

Sabalenka y su dominio en 2025

Con esta victoria, Sabalenka suma siete finales en lo que va del año, siendo la jugadora con más apariciones en partidos por el título en Roland Garros desde Serena Williams en 2013.

Además, se consolida como una de las tenistas más completas del circuito actual, demostrando que su estilo agresivo también puede imponerse sobre tierra batida.

Próxima rival: Gauff o Boisson

La número uno del mundo se enfrentará en la final del sábado a la ganadora del duelo entre Coco Gauff (N°2 del ranking) y la francesa Loïs Boisson, actual número 361 del mundo.

Sabalenka bromeó sobre la posibilidad de enfrentar a Boisson en su tierra:

"Estoy bastante segura de que van a estar animando a una persona como locos, y no estoy segura de si realmente quiero que gane".

Swiatek en caída libre

Tras su último título en París hace 12 meses, Swiatek ha tenido un descenso notorio en su rendimiento. Actualmente es quinta en el ranking WTA y no ha llegado a una final desde entonces.

Su mal momento también incluye una eliminación en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 2024 y una suspensión por dopaje accidental, lo que ha afectado tanto su imagen como su nivel competitivo.