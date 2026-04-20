Alcaraz asegura que no forzará su recuperación para estar en el Roland Garros

El español Carlos Alcaraz durante un partido del Miami Invitational en el LoanDepot Park, el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida.

MADRID.- El número dos del mundo, Carlos Alcaraz , aseguró este lunes que la evolución de su lesión de muñeca marcará su regreso a las pistas y que no forzará ni siquiera para estar en Roland Garros.

"No es nada diferente, sino una prueba más para ver cómo está (la lesión) después de una semana de reposo y a partir de ahí decidimos", dijo este lunes Alcaraz tras recibir el premio Laureus al Mejor Deportista masculino del año.

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El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen en primera ronda.

El viernes, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comienza el miércoles porque su lesión era "un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos".

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Alcaraz no se atrevió a adelantar ningún porcentaje de posibilidades de participación en Roland Garros, donde debe defender el título que ganó el pasado año.

"Al final son cosas que pasan en el mundo profesional. Tienes que aceptarlas con una manera de aprendizaje en el futuro", añadió Alcaraz, que tiene claro que no va a poner en peligro su carrera por llegar a París.

"Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", aseguró el ganador de siete Gran Slams.

"Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", aseguró.

"Nosotros nos remitimos a la prueba. Veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto corriendo y mal", sentenció el número dos del mundo.

Futbolista herido en incendio firma contrato profesional

El joven Tahirys Dos Santos (19 años), que sufrió graves quemaduras en el incendio de Crans-Montana (Suiza) que causó 41 fallecidos y 115 heridos el 1 de enero, firmó su primer contrato profesional con el club de fútbol Metz, anunció este lunes el equipo de la Ligue 1.

Formado en el club y capitán del equipo filial en N3 (quinta división del fútbol francés) a comienzos de temporada, el lateral izquierdo se entrenaba a veces con los profesionales y había sido convocado el 20 de diciembre con motivo de un partido de Copa de Francia en Biesheim.

FUENTE: AFP