Sinner con "camino libre" en Madrid: busca un histórico quinto Masters 1000 consecutivo

El italiano Jannik Sinner devuelve un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

El Mutua Madrid Open 2026 arranca con un guion inesperado pero emocionante. Con las sensibles bajas de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, todos los focos apuntan a un solo hombre: Jannik Sinner. El número 1 del mundo llega a la Caja Mágica no solo como favorito, sino con la oportunidad de sellar una gesta jamás vista en la era moderna del tenis.

A sus 24 años, el italiano vive un estado de gracia absoluto. Tras conquistar de forma consecutiva Indian Wells, Miami y Montecarlo, Sinner busca en Madrid su quinto Masters 1000 seguido (contando su triunfo en París al cierre de 2025).

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Con una racha de 22 victorias consecutivas en torneos de esta categoría, el italiano ha demostrado que su tenis también es letal sobre el polvo de ladrillo, superficie donde recientemente recuperó el trono mundial tras batir a Alcaraz en la final de Mónaco.

AFP__20260412__A7JL49T__v1__MidRes__TennisAtpMonteCarlo El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026. Valery HACHE / AFP

El cuadro masculino: ¿Quién puede frenar al número 1?

Exento de la primera ronda, Sinner debutará contra un jugador de la fase previa. Sin embargo, el camino presenta curvas interesantes:

Cuartos de final: Podría cruzarse con el joven español Rafael Jódar (42º), la gran esperanza local tras la ausencia de Alcaraz.

Semifinales: En el horizonte aparecen nombres peligrosos como Ben Shelton (6º), reciente campeón en Múnich, o el francés Arthur Fils (25º), que viene con la moral por las nubes tras coronarse en Barcelona.

Alcaraz y Djokovic: ausencias que pesan en la Caja Mágica

La "Armada" y el circuito pierden a sus dos grandes referentes para esta cita.

Carlos Alcaraz: Una lesión de muñeca sufrida en Barcelona le obliga a causar baja en Madrid por segundo año consecutivo. La gran incógnita es si llegará a tiempo para defender su corona en Roland Garros.

Novak Djokovic: El serbio sigue convaleciente de su lesión en el hombro derecho y ha preferido no arriesgar, dejando el cuadro huérfano de su veteranía.

El cuadro femenino: Sabalenka vuelve a escena

A diferencia del circuito ATP, el WTA 1000 de Madrid presenta un cartel de lujo liderado por el regreso de Aryna Sabalenka.

Las favoritas al título:

Aryna Sabalenka (Nº 1): Tras saltarse Stuttgart por lesión, la defensora del título busca revalidar su corona en una superficie que, aunque no es su preferida, domina con potencia.

Elena Rybakina (Nº 2): Llega en un momento físico espectacular tras ganar en Stuttgart frente a Muchova. Es la gran candidata por la otra parte del cuadro.

Iga Swiatek (Nº 4): La reina de Roland Garros busca revancha tras la final perdida en 2024.

Coco Gauff (Nº 3): La vigente campeona de Roland Garros aspira a mejorar su final del año pasado en la capital española.