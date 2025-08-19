Estas son las ciudades interesadas en ingresar a la MLB: ¿quiénes tienen más probabilidad de lograrlo?

Los Atléticos de Oakland juegan en pie durante el himno nacional antes del partido contra los Medias Blancas de Chicago en el Rate Field el 15 de abril de 2025 en Chicago, Illinois. Todos los jugadores llevan el número 42 en honor al Día de Jackie Robinson de la MLB

La Major League Baseball (MLB) se prepara para una inevitable expansión que podría llevar la liga a 32 equipos en la próxima década. Aunque no existen planes inmediatos, fuentes cercanas indican que la liga podría sumar dos nuevas franquicias a principios de los años 2030, generando más de $4 mil millones en tarifas de expansión y repartiendo un impulso financiero de nueve cifras para cada equipo actual.

La discusión sobre la expansión de la MLB ha puesto en el radar a varias ciudades en Estados Unidos y Canadá, con diferentes niveles de apoyo, mercado e infraestructura. Estas son las principales candidatas:

BÉISBOL Mánager de los Marlins se sincera sobre un pésimo inicio de semana: "Fue muy feo"

Salt Lake City

Salt Lake City ha tomado la delantera en la carrera por una franquicia de expansión. Un grupo de inversionistas locales, que incluye a un expropietario de los Utah Jazz, ya presentó una campaña formal para llevar el béisbol a la ciudad. Su crecimiento poblacional y el interés empresarial la convierten en una de las candidatas más sólidas.

Las Vegas sigue ganando peso como ciudad deportiva. Tras recibir a los Raiders en la NFL y a los Golden Knights en la NHL, y con la inminente llegada de los Athletics desde Oakland, la ciudad del entretenimiento es vista como uno de los destinos más atractivos para un futuro equipo de MLB.

Nashville es otra de las ciudades con fuerte impulso. Liderados por el exlanzador de Grandes Ligas Dave Stewart, un grupo de inversionistas impulsa el proyecto Nashville Stars, con planes para un estadio moderno y un equipo que cuente con respaldo local. El entusiasmo de la comunidad y el crecimiento del mercado la colocan entre las favoritas.

Portland

Portland ha estado en la conversación durante años como posible sede para una franquicia de MLB. Aunque cuenta con un mercado interesante en el noroeste del país, enfrenta competencia directa de ciudades como Salt Lake City y Las Vegas, que han tomado más protagonismo recientemente.

Montreal

El regreso del béisbol a Montreal sigue siendo una posibilidad, especialmente si fracasan los esfuerzos para mantener a los Tampa Bay Rays en Florida. La ciudad canadiense podría recibir al equipo mediante una reubicación, aunque su interés por una franquicia de expansión independiente ha sido limitado.

Ciudades con más probabilidad de aterrizar wn la MLB

De acuerdo con los factores de mercado, infraestructura y apoyo comunitario, Salt Lake City, Las Vegas y Nashville son hoy las ciudades con mayores probabilidades de recibir una nueva franquicia de MLB en la próxima expansión. Montreal podría entrar en juego si se concreta la reubicación de los Rays, mientras que Portland sigue en carrera pero con menos fuerza.

La decisión final aún tardará algunos años, pero la expansión de la MLB es cada vez más real y marcará un antes y un después en la historia del béisbol profesional.