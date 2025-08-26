Ejecución polémica en la MLB: el venezolano Willson Contreras explota y lanza su bate contra un coach

El venezolano Willson Contreras #40 de los Cardenales de San Luis recorre las bases tras conectar un jonrón solitario en la séptima entrada durante un partido contra los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field el 21 de agosto de 2025 en Tampa, Florida.

El venezolano Willson Contreras , bateador designado de los Cardenales de San Luis , protagonizó un momento de tensión en la derrota ante los Pittsburgh Pirates, luego de ser expulsado en la séptima entrada por el umpire Derek Thomas.

Contreras, de 33 años, fue llamado out por strikes y reaccionó de forma furiosa, gritando obscenidades y teniendo que ser contenido por sus entrenadores. En medio de la rabia, lanzó su bate —que terminó golpeando al coach de bateo Brant Brown— y también arrojó un balde de chicle al terreno en el Busch Stadium.

Tras el encuentro, el venezolano explicó que su molestia no fue por la zona de strike, sino porque, según él, el umpire interpretó mal una de sus palabras:

"Yo no discutí ningún pitcheo en todo el juego. Lo único que dije fue ‘canta esas pelotas igual para los dos lados porque nos estás fallando’. Y aparentemente escuchó algo que no dije", declaró Contreras a STL Pinch Hits.

Willson Contreras was so mad at this umpire that he threw a bat that hit his own coach and then launched a bunch of Hi-Chew onto the field

El receptor pidió disculpas públicas a Brant Brown, a quien golpeó accidentalmente con el bate, y reafirmó que no debió haber sido expulsado.

El manager Oliver Marmol también fue echado del juego por protestar las decisiones de Thomas.

La escena ha encendido la polémica en torno al desempeño de los umpires en la MLB y mantiene a Contreras en el centro de las miradas, tanto por su talento como por su fuerte temperamento.