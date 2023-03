Se calienta partido Cuba-EEUU, en lo deportivo y lo político

El alcalde de Miami, Francis Suárez, informó que el equipo de los Marlins dio su autorización para que los aficionados que lo deseen ingresen al estadio con pancartas, banderas cubanas y camisetas que llevan la inscripción "Patria y vida".

"Para mí esto es mucho más grande que Cuba, tiene que ver con el virus del socialismo y del comunismo, que es un engaño", dijo Suárez.

"La única igualdad que hay (en Cuba) es la de pobreza y miseria", agregó.

Por su parte, el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, señaló que los medios e instituciones que en los últimos días han pedido no mezclar deporte y política extiendan ese reclamo a Cuba, donde "todo está politizado, desde el deporte y la cultura hasta la educación".

"Nuestra lucha no es contra los peloteros, nuestra lucha es contra el régimen que esclaviza a todos los cubanos. Convocamos a los peloteros a expresar solidaridad con ese pueblo que está perseguido, reprimido y encarcelado", señaló Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, durante la rueda de prensa.

El director del equipo Cuba, Armando Jhonson evitó hablar del tema político previo al juego crucial de esta noche entre las novenas de Cuba y EEUU. A la pregunta de DIARIO LAS AMERICAS sobre si habían recibido algún tipo de orientación de cómo enfrentar el ambiente de protestas, solo atinó a lanzar una evasiva previamente construida con el estilo quirúrgico de la seguridad del estado cubana.

Randy Arozarena SÍ es de "Patria y Vida"

La vida de Randy Arozarena es un reflejo del viacruxis del pueblo cubano. Escapar en busca de libertad y oportunidades. Dejar a seres queridos detrás, sorber la nostalgia. En el marco del Clásico Mundial de Béisbol 2023 se ha convertido en una especie de símbolo del exilio, en detrimento del servilismo de los integrantes de la novena de la mayor de las Antillas.

Por si fuera poco, es quizás el mejor jugador cubano, y no juega con Cuba, sino que defiende los colores de México en muestra de gratitud al país que lo recibió con los brazos abiertos. Arozarena fue nombrado el jugador más valioso del Grupo C en la etapa clasificatoria y con una soberbia atrapada contribuyó al logro de las semifinales.

“Yo me escapé de Cuba en 2015 y llegué a México. Yo tenía mi familia allá. Ahora tengo una hija mexicana a la que amo, también he jugado con muchos compañeros de este equipo en las Grandes Ligas. México me recibió como a un hijo. Por eso fue que le pedí a la afición y al Presidente que me permitieran ser ciudadano mexicano para representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy tengo esta posibilidad, esta oportunidad y me siento agradecido”, dijo Arozarena.

FreGiX0WIAAt1uh.jpeg En conversación con DIARIO LAS AMERICAS sostuvo: "Yo sí soy de Patria y Vida, de Randy y Vida" antes de subrayar que nunca jugaría con el equipo del país que lo vio nacer. Arozarena es uno de los atletas con mayor activismo en las redes sociales.

“Que gane para enfrentarnos en la final y mira....[se pasa el dedo índice por el cuello como gesto lapidario como diciendo matarlos en la final]. Quisiera enfrentarme con Cuba en la final. Ojalá que ganen’’.

Referente a la calidad de la escuadra antillana sostuvo “Ni ellos mismos saben cómo pasaron de grupo’...pero así es el béisbol. Han ganado los partidos importantes y van a discutir contra los Estados Unidos ahora’’.

Las palabras de Randy contrastan con las del pelotero cienfueguero Yoan Moncada, que juega por el equipo Cuba en el V Clásico de Béisbol, respondió con una evasiva a una pregunta de Radio Televisión Martí con respecto a si él también decía “Patria y Vida”.

Moncada, jugador del equipo Chicago White Sox en las Grandes Ligas, dijo al periodista que no podía responder esa pregunta porque él es pelotero “y no tengo nada que ver con eso”.

Mientras, en el exterior del LoanDepot Park, se comienzan a aglutinar cubanos libres para la protesta pacífica qeu fue convocada. Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, aseguró que "nuestra lucha es contra la dictadura, ahora quieren vendernos el béisbol como diplomacia, pero no lo vamos a permitir"

Se espera una manifestación multitudinaria tanto fuera como dentro del estadio.

La protesta será "en contra del encarcelamiento de los presos políticos, en contra de la opresión de la dictadura contra su propio pueblo, en contra de los abusos de los derechos humanos en el país"

El activista vaticinó que se producirían abandonos en la selección cubana por parte de peloteros y les transmitió el mensaje de que "el destierro siempre los va a recibir con los brazos abiertos".

En cuanto a lo que ocurrirá durante la manifestación del exilio advirtió que el régimen podía usarlas "como una especie de trampa".

"Van a estar pasando varias cosas. La primera de todas es que esas imágenes (del juego) van a estar viéndose en Cuba por parte de la población y la segunda es que el resto del mundo también nos va a estar viendo; y no podemos olvidar otra cosa: los agentones de la dictadura van a tratar de agitar (la manifestación) en una manera destructiva para causarle daño a la imagen del exilio cubano como si nosotros fuéramos personas irracionales que atacáramos a deportistas que vienen a jugar aquí a las tierras de un país democrático", dijo.

"La mejor manera de dejarlos vestidos y plantados, a esos agentones y a la dictadura, es usando ese momento tan importante donde los ojos de muchos dentro y fuera de Cuba y de la prensa internacional van a estar sobre ese juego y sobre nosotros, para recordarle al mundo que esa dictadura tiene presos a más de 1000 jóvenes cubanos por meramente salir con un teléfono a grabar una manifestación o participar de una manifestación pacífica, que tiene dividida a nuestra nación, que cada familia está dividida y que siguen muriendo balseros en el Estrecho de Florida (…) y que (el régimen) han insertado el terror en la fibra nacional cubana".

Entretanto la activista Nardelis Sánchez llamó a manifestarse por todos los presos políticos cubanos que "están extremadamente oprimidos, encarcelados, acosados, torturados".

Respecto a las posibles reacciones del público durante el partido, el pelotero Alfredo Despaigne, capitán del equipo Cuba, se mostró confiado en que la selección recibirá apoyo "cien por ciento", mientras que Yadir Drake, otro integrante de la selección, opinó que cada cual tenía derecho a apoyar o a protestar.