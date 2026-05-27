miércoles 27  de  mayo 2026
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Anuncian retiro de estatua gigante de Lionel Messi en la India por motivos de seguridad

La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas

Lionel Messi, del Inter Miami CF, controla el balón durante un partido de la MLS ante el New York City FC en el Yankee Stadium, el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

Lionel Messi, del Inter Miami CF, controla el balón durante un partido de la MLS ante el New York City FC en el Yankee Stadium, el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

Jordan Bank / Getty Images / AFP 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALCUTA.- Una estatua gigante del astro del balón Lionel Messi, erigida en India para conmemorar la visita del argentino el año pasado, está "balanceándose por el viento", por lo que va a ser retirada, declaró el miércoles a la AFP una autoridad de Calcuta.

La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.

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La estatua fue inaugurada durante la llamada "Gira GOAT" de Messi por India en diciembre pasado.

Messi en India
Personal de seguridad intenta controlar a los fanáticos en el Salt Lake Stadium de Calcuta tras la visita de Lionel Messi, el 13 de diciembre de 2025.

Personal de seguridad intenta controlar a los fanáticos en el Salt Lake Stadium de Calcuta tras la visita de Lionel Messi, el 13 de diciembre de 2025.

El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió a la AFP que la estatua no es segura: "Hemos observado que la estatua se balancea con el viento".

Este miércoles, unos operarios ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.

"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si la estatua se trasladará a otro lugar que se considere más seguro.

Santos de Neymar avanza

El Santos, sin Neymar, se clasificó para los playoffs de acceso a octavos de la Copa Sudamericana 2026 al golear 3-0 el martes al Deportivo Cuenca y terminar en la segunda plaza del grupo D.

Con la victoria, su primera en la serie, el equipo de "Ney" finalizó segundo con 7 puntos al igual que San Lorenzo de Almagro, aunque con mejor saldo de goles.

El sorprendente Recoleta paraguayo se hizo con la primera plaza de la llave, y el boleto directo a octavos, al vencer al Ciclón por 1-0 en Buenos Aires este martes y terminar con ocho unidades, mientras que el Cuenca ecuatoriano finalizó último con 6 puntos.

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Sin opciones de finalizar primero, al Santos sólo le valía la victoria para buscar la segunda plaza, ante un Deportivo Cuenca que soñaba con la clasificación directa.

Con el lesionado Neymar y Rodrygo asistiendo juntos al encuentro desde un palco privado del estadio Vila Belmiro, los locales fueron muy superiores desde el primer minuto ante un conjunto ecuatoriano muy inocente.

"Creo que hoy conseguimos jugar bien, hacer los goles y ganar, que al final es lo más importante. Teníamos que marcar y no recibir, hoy todo el mundo fue muy feliz, no encajamos, Brazao paró un penalti al final que lo coronó", explicó Gabigol.

FUENTE: AFP

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