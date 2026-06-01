lunes 1  de  junio 2026
FÚTBOL

"Suárez no me debe disculpas", dice entrenador de Uruguay tras dejar al atacante sin Mundial

Sin Luis Suárez, Uruguay oficializó el domingo la lista de 26 convocados para el Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Norteamérica

El atacante Luis Suárez, del Inter Miami, maneja el balón en un partido, el 6 de marzo de 2025.

El atacante Luis Suárez, del Inter Miami, maneja el balón en un partido, el 6 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTEVIDEO.- El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, descartó el lunes que Luis Suárez le deba disculpas y aseguró que la ausencia del "Pistolero" en la convocatoria al Mundial se debe a que consideró a otros tres delanteros como mejor opción para el ataque de la Celeste.

Sin Suárez, de 39 años, Uruguay oficializó el domingo la lista de 26 convocados a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Lee además
Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

Fiebre mundialista late entre los latinos, pero aún no en las calles de Miami
El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.
FÚTBOL

Messi lidera a una Argentina que irá sin Mastantuono al Mundial

El jugador del Inter Miami y goleador histórico de Uruguay se retiró de su selección en septiembre de 2024, pero recientemente dijo estar dispuesto a volver a vestir la casaca celeste si era convocado.

Embed

Suárez "comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, no tengo ninguna diferencia con Suárez", dijo Bielsa en su última conferencia en suelo uruguayo antes de partir al Mundial.

"Luis Suárez no me debe disculpas", remarcó el entrenador al ser repreguntado por los pormenores de su relación con el ídolo celeste.

"Opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viña y por Rodrigo Aguirre(...) son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", agregó.

Raíz de la polémica

Suárez generó un sismo en el conjunto charrúa días después de su retiro, al acusar al "Loco" Bielsa de malos tratos con el plantel durante la Copa América 2024.

Con sus críticas como mar de fondo, el equipo entró en un espiral de magros resultados que tuvo su punto máximo cuando sufrió una humillante goleada 5-1 en un amistoso con Estados Unidos en noviembre.

Pese a las turbulencias, Bielsa fue ratificado y disputará al frente de la Celeste su tercer Mundial, tras dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

El argentino reconoció que no ha sabido llegarles a sus dirigidos a causa de su excéntrica personalidad.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita por un Grupo H que completan Cabo Verde y España, una de las grandes favoritas a luchar por el trofeo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Jóvenes al ataque: nuevos talentos buscarán en el Mundial 2026 desplazar a los consagrados

Lamine Yamal admite que tuvo "miedo" de perderse el Mundial

Parte de la selección de Argentina llega a EEUU para defender su título en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
Guerra

Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente pese al alto el fuego

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
TENIS

Joven estrella brasileña da otro paso hacia la gloria en el Roland Garros

Te puede interesar

Foto genérica de una adolescente frente a su computadora.
JUSTICIA

Florida demanda a empresa OpenAI por daños de ChatGPT a menores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. 
Economía

Cadena hotelera canadiense Blue Diamond anuncia cierre de operaciones en Cuba por la crisis

Juanita es una habanera que dice no soportar un día más la situación crítica de Cuba.
TESTIMONIO EXCLUSIVO

"Es mejor morirse": el desgarrador grito de una abuela habanera tras 40 horas sin luz

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia