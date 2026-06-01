"Suárez no me debe disculpas", dice entrenador de Uruguay tras dejar al atacante sin Mundial

El atacante Luis Suárez, del Inter Miami, maneja el balón en un partido, el 6 de marzo de 2025.

MONTEVIDEO.- El entrenador de Uruguay , Marcelo Bielsa , descartó el lunes que Luis Suárez le deba disculpas y aseguró que la ausencia del "Pistolero" en la convocatoria al Mundial se debe a que consideró a otros tres delanteros como mejor opción para el ataque de la Celeste.

Sin Suárez, de 39 años, Uruguay oficializó el domingo la lista de 26 convocados a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México , Estados Unidos y Canadá.

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El jugador del Inter Miami y goleador histórico de Uruguay se retiró de su selección en septiembre de 2024, pero recientemente dijo estar dispuesto a volver a vestir la casaca celeste si era convocado.

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Suárez "comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, no tengo ninguna diferencia con Suárez", dijo Bielsa en su última conferencia en suelo uruguayo antes de partir al Mundial.

"Luis Suárez no me debe disculpas", remarcó el entrenador al ser repreguntado por los pormenores de su relación con el ídolo celeste.

"Opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viña y por Rodrigo Aguirre(...) son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", agregó.

Raíz de la polémica

Suárez generó un sismo en el conjunto charrúa días después de su retiro, al acusar al "Loco" Bielsa de malos tratos con el plantel durante la Copa América 2024.

Con sus críticas como mar de fondo, el equipo entró en un espiral de magros resultados que tuvo su punto máximo cuando sufrió una humillante goleada 5-1 en un amistoso con Estados Unidos en noviembre.

Pese a las turbulencias, Bielsa fue ratificado y disputará al frente de la Celeste su tercer Mundial, tras dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

El argentino reconoció que no ha sabido llegarles a sus dirigidos a causa de su excéntrica personalidad.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita por un Grupo H que completan Cabo Verde y España, una de las grandes favoritas a luchar por el trofeo.

FUENTE: AFP