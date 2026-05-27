Scaloni lleva calma sobre Messi, pero Argentina llega al Mundial con varias dudas físicas

El futbolista argentino Lionel Messi sostiene el trofeo del Mundial de la FIFA a la salida de un avión junto al técnico Lionel Scaloni, en Buenos Aires, Argentina, el martes 20 de diciembre 2022.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, intentó bajar la tensión alrededor del estado físico de Lionel Messi de cara al Mundial 2026, aunque reconoció que varios jugadores importantes de la Albiceleste llegan con problemas físicos a pocas semanas del inicio del torneo.

Messi encendió las alarmas el pasado domingo al abandonar con molestias el partido del Inter Miami CF frente al Philadelphia Union en la MLS. Posteriormente, el club estadounidense confirmó que el capitán argentino sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo.

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Pese a la preocupación que generó la escena, Scaloni transmitió un mensaje moderadamente optimista.

“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada, ahora hay que esperar su evolución”, declaró el entrenador en una entrevista con DSports.

El astro argentino, que cumplirá 39 años el próximo 25 de junio, apunta a disputar su sexto Mundial, una marca histórica que podría igualar junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Argentina llega con varias piezas tocadas

Más allá del caso Messi, Scaloni admitió que la vigente campeona del mundo afronta la recta final de preparación con múltiples interrogantes físicos.

Entre los jugadores afectados aparecen Cristian Romero, que arrastra una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, además de los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos con desgarros musculares sufridos en el cierre de la temporada europea.

“La mayoría de los que tuvieron problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es que lleguen todos lo mejor posible”, reconoció Scaloni.

El técnico también adelantó que convocará a más de 30 futbolistas para los amistosos previos al Mundial, dejando abierta la posibilidad de cambios de última hora antes de presentar la lista definitiva de 26 jugadores.

El debut de la Albiceleste

Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, dentro del Grupo J, que también integran Jordania y Austria.

Antes del estreno mundialista, la Albiceleste disputará dos amistosos de preparación: el 6 de junio contra Honduras en Texas y el 9 de junio frente a Islandia en Alabama.