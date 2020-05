"Necesitaremos revivir las emociones individuales, pero también la comunión social. Sin embargo, el único lugar de comunión social es el estadio", explica el investigador.

"Sí, hoy estamos sufriendo porque nos falta. Pero cuando se reanuden las competiciones, sin duda habrá una oleada de alegría, euforia, solidaridad. El receso habrá sido tan importante que los boletos se agotarán", agrega Boissel.

Para el sociólogo, periodista y escritor Sergio Levinsky, la vuelta de los hinchas a los estadios va a ser lenta. "El fútbol va a volver a jugarse muy de a poco. Todo indica que va a haber una transición muy larga y en esa transición lo que podremos ver es simplemente partidos a puerta cerrada o con muy escaso público. La tendencia la va a mostrar la Bundesliga, que se empezará a jugar el 15 de mayo", explica Levinsky a UNANIMO Deportes.

"Se habla que en Alemania los partidos se jugarán partidos con no más de 170 personas y 30 periodistas que se rotarán. Esto se verá hasta 2021", agrega el sociólogo.

Tres jugadores dan positivo y ponen en riesgo la Bundesliga

La Bundesliga regresará el 15 de mayo. El gobierno alemán, liderado por la canciller Angela Merkel, dio luz verde a la Liga, pese a varios contagios que se han dado a conocer en los últimos días.

El arquero y capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, Manuel Neuer, dijo que los futbolistas deben dar el ejemplo. "Cuando conseguimos el título mundial el 13 de julio de 2014 en el Maracaná éramos los ídolos de toda la nación. Ahora tenemos que ponernos otra camiseta, la de ser modelos para toda la sociedad", sostuvo.

Según el sociólogo Levinsky ahora el gran debate será si las ligas deben continuar o terminarse. "Para mí, terminar las ligas no está bien, es un pequeño fraude a los que estuvieron siguiendo a las ligas por alrededor de 30 fechas. Deben postergarse y terminarse en algún momento, es más lógico lo de Alemania o Inglaterra que lo de Bélgica, que la terminó", apunta.

"La imagen que tenemos del fútbol como fiesta con muchísimas personas compartiendo un estadio con la gente saltando y abrazándose, no creo que se vea antes de 2021 y no sé si volveremos a ver esa imagen otra vez. Con el factor televisión, cada vez está más lejos el fútbol presencial", afirma.

"En muchos países el fútbol es un espectáculo caro, sobre todo en Europa y Sudamérica, es más para las clases medias, por el costo de las entradas. El fútbol sigue alejando a la gente de las canchas, va camino a ser un fenómeno popular por el tema de los medios de comunicación, pero no por la asistencia a los estadios", vaticina Levinsky.

El factor determinante es la realidad de cada región. "El retorno a la normalidad se basará en la importancia del deporte en cada país", comenta el historiador Fabien Archambault.

Dino García, fotógrafo con más de 20 años de experiencia en la cobertura de eventos deportivos, dijo a UNANIMO que la necesidad de deporte es tan evidente que ahora las personas en sus casas ven partidos grabados. "En este período de confinamiento la gente ve partidos antiguos, repetidos, eso significa que la necesidad de la vuelta del deporte está más que clara".

Pacho Maturana, hombre de fútbol, extécnico de la Selección Colombia habló con UNANIMO y confesó que ni siquiera piensa en fútbol. "En el tema específico del fútbol no he sido capaz de entrar en esa discusión. Pienso que uno controla lo que está en manos de uno. Creo en el pasado que está escrito y en videoteca y en el presente que se construye día a día. Después no sé lo que va a pasar y procuro no hablar del tema".

La socióloga Cyrille Rougier y el economista Christophe Lepetit, no parecen optimistas. Ambos investigadores del Centro de Derecho y Economía del Deporte (CDES) en Limoges, Francia, sostienen que es complicado predecir el "comportamiento del espectador". "Ya estamos viviendo una crisis económica y los riesgos para la salud podrían seguir pesando al final del confinamiento".

Carolina Reyna, una fanática del tenis que solía asistir al Open de Miami, dijo a UNANIMO que todavía hay que ser muy cautos. "Hasta que no exista una vacuna segura contra el virus no pienso asistir a eventos donde se aglutine gran cantidad de personas. No es seguro para mi familia y este es un escenario muy nuevo para todos".

El deporte es inherente a nuestra vida y el escritor Miguel de Moragas lo explica muy bien en esta frase. "Las modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, la suerte y la desgracia, la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la identidad colectiva... encuentran en la narración deportiva sus expresiones más populares".

El sociólogo Levinsky resume la situación actual de esta manera: "El deporte es una necesidad social desde el punto de vista de la práctica, es absolutamente necesario, pero tiene en este momento el gran problema de que no se puede jugar en conjunto. La sociedad necesita al deporte. El deporte contribuye con la salud no solo psicofísica, sino que ayuda a muchas personas a salir de las drogas y hay una tercera función que es la educativa. El deporte es educación: se aprende ética, comportamiento, solidaridad, compartir, mucho más allá de la competencia, pero va a tardar en volver”.

