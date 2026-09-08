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Fútbol

Seis españoles, Mbappé y Messi entre los candidatos al Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro 2026 quedó oficialmente abierta con una lista que combina experiencia y juventud, encabezada por Messi, Mbappé, Dembélé

El argentino Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro, récord histórico.

El argentino Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro, récord histórico.

AFP
Por Marcos Ríos

MADRID.- Seis jugadores de la selección española campeona del mundo, los franceses Ousmane Dembélé —ganador en 2025— y Kylian Mbappé, además de la leyenda argentina Lionel Messi, figuran entre los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2026, anunció este martes la revista France Football.

Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris Saint-Germain (PSG), vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.

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Fabián Ruiz también formó parte de la selección española que se consagró campeona del mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.

Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a conquistar un noveno galardón.

Entre las sorpresas de la lista aparecen el veterano senegalés Sadio Mané, del Al-Nassr, y el mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah FC.

Ceremonia

El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.

A mes y medio de la ceremonia, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó ningún título con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y fue semifinalista con Francia, aseguró el lunes que tiene "la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".

En la categoría femenina no figura entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, quien estuvo lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Las grandes favoritas para sucederla son la doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses tras dejar el Barcelona, y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.

Lista de nominados:

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - FC Barcelona

Marc Cucurella - Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Bruno Fernandes - Manchester United

Luis Díaz - Bayern

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães - Arsenal

Harry Kane - Bayern

Achraf Hakimi - PSG

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Lamine Yamal - FC Barcelona

Sadio Mané - Al-Nassr

Marquinhos - PSG

Lautaro Martínez - Inter

Kylian Mbappé - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern

Joao Neves - PSG

Julián Quiñones - Al-Qadsiah

Willian Pacho - PSG

Declan Rice - Arsenal

Rodri Hernández - FC Barcelona

Ferran Torres - PSG

Fabián Ruiz - PSG

Dayot Upamecano - Bayern

William Saliba - Arsenal

Vinícius - Real Madrid

Vitinha - PSG

Lista de nominadas:

Alexia Putellas - London City Lionesses

Patri Guijarro - Barcelona

Mariona Caldentey - Arsenal

Mapi León - London City Lionesses

Claudia Pina - Barcelona

Cata Coll - Barcelona

Ewa Pajor - Barcelona

Esmee Brugts - Barcelona

Caroline Graham - Barcelona

Klara Bühl - Bayern

Pernille Harder - Bayern

Momoko Tanikawa - Bayern

Wendie Renard - OL Lyonnes

Selma Bacha - OL Lyonnes

Caroline Weir - OL Lyonnes

Melchie Dumornay - OL Lyonnes

Alessia Russo - Arsenal

Khadija Shaw - Manchester City

Alex Greenwood - Manchester City

Vivianne Miedema - Manchester City

Kerstin Casparij - Manchester City

Yui Hasegawa - Manchester City

Melvine Malard - Chelsea

Manaka Matsukubo - Chelsea

Tessa Wullaert - Como 1907

Barbra Banda - Orlando Pride

Rose Lavelle - Gotham

Temwa Chawinga - KC Current

Lorena - KC Current

Scarlett Camberos - Club América

FUENTE: Con información de AFP

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