Seis españoles, Mbappé y Messi entre los candidatos al Balón de Oro

MADRID.- Seis jugadores de la selección española campeona del mundo, los franceses Ousmane Dembélé —ganador en 2025— y Kylian Mbappé, además de la leyenda argentina Lionel Messi, figuran entre los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2026, anunció este martes la revista France Football.
Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris Saint-Germain (PSG), vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.
Fabián Ruiz también formó parte de la selección española que se consagró campeona del mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.
Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a conquistar un noveno galardón.
Entre las sorpresas de la lista aparecen el veterano senegalés Sadio Mané, del Al-Nassr, y el mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah FC.
Ceremonia
El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.
A mes y medio de la ceremonia, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó ningún título con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y fue semifinalista con Francia, aseguró el lunes que tiene "la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".
En la categoría femenina no figura entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, quien estuvo lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Las grandes favoritas para sucederla son la doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses tras dejar el Barcelona, y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.
Lista de nominados:
Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - FC Barcelona
Marc Cucurella - Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Bruno Fernandes - Manchester United
Luis Díaz - Bayern
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Magalhães - Arsenal
Harry Kane - Bayern
Achraf Hakimi - PSG
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Lamine Yamal - FC Barcelona
Sadio Mané - Al-Nassr
Marquinhos - PSG
Lautaro Martínez - Inter
Kylian Mbappé - Real Madrid
Lionel Messi - Inter Miami
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern
Joao Neves - PSG
Julián Quiñones - Al-Qadsiah
Willian Pacho - PSG
Declan Rice - Arsenal
Rodri Hernández - FC Barcelona
Ferran Torres - PSG
Fabián Ruiz - PSG
Dayot Upamecano - Bayern
William Saliba - Arsenal
Vinícius - Real Madrid
Vitinha - PSG
Lista de nominadas:
Alexia Putellas - London City Lionesses
Patri Guijarro - Barcelona
Mariona Caldentey - Arsenal
Mapi León - London City Lionesses
Claudia Pina - Barcelona
Cata Coll - Barcelona
Ewa Pajor - Barcelona
Esmee Brugts - Barcelona
Caroline Graham - Barcelona
Klara Bühl - Bayern
Pernille Harder - Bayern
Momoko Tanikawa - Bayern
Wendie Renard - OL Lyonnes
Selma Bacha - OL Lyonnes
Caroline Weir - OL Lyonnes
Melchie Dumornay - OL Lyonnes
Alessia Russo - Arsenal
Khadija Shaw - Manchester City
Alex Greenwood - Manchester City
Vivianne Miedema - Manchester City
Kerstin Casparij - Manchester City
Yui Hasegawa - Manchester City
Melvine Malard - Chelsea
Manaka Matsukubo - Chelsea
Tessa Wullaert - Como 1907
Barbra Banda - Orlando Pride
Rose Lavelle - Gotham
Temwa Chawinga - KC Current
Lorena - KC Current
Scarlett Camberos - Club América
FUENTE: Con información de AFP