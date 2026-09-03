jueves 3  de  septiembre 2026
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Luis Enrique considera que "un jugador del PSG" debe ganar el Balón de Oro

"No me interesa quién gana el Balón de Oro. Pero, en mi opinión, tiene que ser un jugador del PSG", señaló el español Luis Enrique, técnico del club francés

El atacante francés Ousmane Dembélé (izq) y el entrenador español Luis Enrique, ambos del PSG, celebran tras conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026.

El atacante francés Ousmane Dembélé (izq) y el entrenador español Luis Enrique, ambos del PSG, celebran tras conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026.

ODD ANDERSEN / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

POISSY.- El entrenador del PSG, Luis Enrique, afirmó este jueves que un jugador de su equipo debe ganar el Balón de Oro esta temporada después de haber conquistado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

"No me interesa quién gana el Balón de Oro. Pero, en mi opinión, tiene que ser un jugador del PSG", declaró el técnico español en rueda de prensa.

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"Tenemos jugadores que han ganado la Liga de Campeones. Tenemos a Fabián Ruiz, que ha ganado la Copa del Mundo (con España)... Ousmane Dembélé, que ganó el Balón de Oro la temporada pasada", continuó, después de haber apoyado abiertamente al delantero francés la temporada pasada para que se llevara el máximo galardón individual.

"Es mi opinión. Pero no me interesan los premios individuales, lo más importante es el colectivo", añadió.

El Balón de Oro 2026 se entregará el 26 de octubre durante una ceremonia en Londres.

Además, el técnico español afirmó no estar "preocupado por el momento", en la víspera del partido contra el Mónaco y tras dos empates en la Ligue 1 contra el Rennes y el Lille (2-2).

¿Cuándo estará el PSG al 100%?, preguntaron a Luis Enrique: "Depende de muchos factores que no puedo controlar. Mi trabajo es buscar a los mejores 11 jugadores para cada partido. No estoy preocupado por el momento en que estemos al máximo nivel".

"Hay que aceptarlo y prepararse. No hemos vendido a ningún jugador que fuera titular en la final de la Liga de Campeones y hemos fichado a jugadores jóvenes, creo que puede ser una mezcla muy positiva, hay que esperar a ver qué resultado da", desarrolló.

Los mejores deseos para Barcola

Preguntado por la marcha de Bradley Barcola al Liverpool, el entrenador afirmó que "todos salen ganando: él quería irse porque quería tener más importancia en el equipo y eso se gana en los entrenamientos, no puedo garantizárselo a ningún jugador".

"Ha sido un jugador muy importante, es una persona increíble, sus compañeros le querían. Le quedaban todavía dos años, decidió marcharse y le deseo lo mejor. Hay que aceptarlo", añadió.

FUENTE: AFP

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