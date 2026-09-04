Messi vuelve al ruedo con Inter Miami y se reencuentra con el ‘Tata’ Martino

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

Lionel Messi volverá este sábado a la acción con el Inter Miami después de cerrar una etapa histórica con la selección argentina. Las Garzas recibirán al Atlanta United en el Chase Stadium por la vigesimocuarta jornada de la MLS, en un partido que tendrá además un componente especial por el regreso de Gerardo ‘Tata’ Martino a Miami.

El astro argentino llegará al encuentro después de protagonizar una actuación memorable ante el CF Montreal. Messi marcó cuatro goles en la victoria por 7-1, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del Inter Miami en conseguir un póker.

Su regreso al club adquiere una dimensión todavía mayor después de su reciente despedida del combinado albiceleste, una decisión que ha generado una enorme repercusión en el fútbol mundial.

“Nos marcó el camino de la historia del fútbol”, afirmó Guillermo Hoyos, entrenador interino del Inter Miami, al referirse a Messi y a su legado con Argentina.

“Estamos muy melancólicos y muy dolidos con esta situación porque lo queremos tanto y lo queremos ver siempre con los colores de la selección. Realmente nos dio muchísimas cosas, nos enseñó amor por el país y no quedan palabras para agradecer”, añadió.

Hoyos asumió el mando del equipo en abril y ahora afronta el desafío de mantener al Inter Miami en la pelea por el Supporters’ Shield. El conjunto de Florida necesita recortar la distancia con Nashville, actual líder de la clasificación, que mantiene una ventaja de 10 puntos cuando todavía restan 12 partidos de temporada regular.

El argentino Gerardo Martino, entonces director técnico del Inter Miami, durante un juego ante el Atlanta United, el 9 de noviembre de 2024. AFP

El regreso del ‘Tata’ Martino a Miami

El partido también significará el regreso de Martino al estadio que fue su casa durante las últimas temporadas. El técnico argentino dirigió al Inter Miami y se convirtió en el primer entrenador que tuvo Messi en Estados Unidos.

Durante su etapa al frente del conjunto de Florida, Martino condujo al equipo a establecer un récord de 74 puntos en la temporada regular de 2024, aunque aquella campaña terminó con una eliminación prematura en los playoffs.

Ahora, desde el banquillo del Atlanta United, tendrá que encontrar la manera de frenar a un Messi que atraviesa un gran momento.

Martino reconoció la dificultad del desafío y bromeó sobre lo complicado que resulta contener al argentino durante todo un partido.

“Le dije a los jugadores que si controlamos el partido por 89 minutos es probable que lo perdamos”, comentó.

El entrenador fue todavía más contundente al analizar el impacto del capitán del Inter Miami: “Ningún equipo es capaz de neutralizarlo los 92 o 93 minutos de un partido, siempre hay un momento en el que va a ser decisivo”.

Embolo, otra atracción del partido

El Atlanta United podría presentar una de sus principales incorporaciones de la segunda ventana de fichajes. El suizo Breel Embolo ya se entrenó con sus nuevos compañeros y apunta a estar disponible para enfrentarse a Messi y Rodrigo De Paul.

El duelo supondrá además un nuevo capítulo después del intenso enfrentamiento que protagonizaron Suiza y Argentina en los cuartos de final del Mundial de 2026, disputado apenas unos meses atrás.

El Inter Miami también aprovechó los últimos movimientos del mercado para reforzar su plantilla con el brasileño Riquelme Fillipi y el paraguayo Matías Galarza.

Fillipi todavía se encuentra completando los trámites necesarios para obtener su visado, mientras que Galarza ya está en Estados Unidos y puede incorporarse al equipo.

Con Messi nuevamente como principal foco de atención, el Inter Miami afrontará ante Atlanta una jornada marcada por el regreso del argentino a la competición de clubes después de su adiós a la selección.