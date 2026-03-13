Selección de Irán le responde a Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial"

El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, da indicaciones a sus jugadores durante un partido, el 10 de junio de 2025.

PARÍS.- "Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo ", afirmó el Team Melli en su cuenta de Instagram en respuesta al presidente estadounidense Donald Trump , quien consideró que los jugadores iraníes no estarían "seguros" si viajasen a Estados Unidos .

"El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA , no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", escribió la selección iraní en su cuenta de Instagram.

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"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de 'anfitrión' y que, sin embargo, carece de capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global", añadió.

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Este mensaje fue compartido por el seleccionador iraní Amir Ghalenoei en su cuenta de Instagram.

Su publicación se produce justo después de un mensaje de Trump en su red "Truth Social" en el que afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial (11 de junio-19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) por su propia "seguridad".

"La selección nacional de Irán es bienvenida en la Copa del Mundo, pero realmente no creo que su presencia sea apropiada, por su propia vida y seguridad", escribió Trump.

Ataques

Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva aérea sobre Irán el pasado 28 de febrero, decapitando en las primeras horas a la cúpula político-militar de la república islámica al matar en un ataque a su guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán debe enfrentarse en la primera fase mundialista a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle.

Su campo base durante el torneo estará situado en Tucson, Arizona.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró el miércoles que Trump le había prometido durante una conversación acoger a la selección iraní.

"El presidente Trump reafirmó que la selección iraní estaba, por supuesto, invitada a disputar el torneo en Estados Unidos", escribió Infantino en Instagram.

La Casa Blanca confirmó posteriormente la conversación entre ambos dirigentes.

FUENTE: AFP