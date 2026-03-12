jueves 12  de  marzo 2026
Trump dice que Irán no debería ir al Mundial por su "propia seguridad"

Donald Trump señaló esto apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos al torneo

El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial de fútbol en Norteamérica por "su propia seguridad", en plena guerra en Oriente Medio.

Trump hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la FIFA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Presidente de la FIFA asegura que todo el Mundial se jugará con "entradas agotadas"

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad", dijo el presidente en su plataforma Truth Social.

Infantino declaró esta semana que, durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, ambos habían analizado la "situación actual en Irán".

Gianni Infantino y Donald Trump.jpg
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.



"El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", escribió tras la reunión del martes.

Era la primera vez que el presidente de la federación internacional de fútbol abordaba la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En diciembre, Infantino creó un premio de la paz de la FIFA y se lo otorgó a Trump, con el que mantiene una relación cercana.

Trump pidió esta semana al gobierno australiano que les concediera asilo a jugadoras de la selección iraní que se encontraban en ese país.

Las jugadoras temían sufrir represalias en Irán tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

Australia aceptó conceder asilo a las cinco jugadoras que decidieron quedarse.

UEFA abre procedimiento disciplinario a Neto

La UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero portugués del Chelsea, Pedro Neto, que empujó a un recogepelotas durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente el PSG (5-2) el miércoles en el Parque de los Príncipes, anunció este jueves la confederación europea.

"Los órganos disciplinarios de la UEFA se pronunciarán sobre este asunto a su debido tiempo", añadió el ente en un comunicado sobre una posible sanción.

Durante el tiempo añadido del partido PSG-Chelsea y cuando el marcador era de 4-2 a favor del equipo local, Neto arrebató el balón de las manos de un recogepelotas para efectuar rápidamente un saque de banda, haciendo caer al joven.

FUENTE: AFP

