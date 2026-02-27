FIFA levanta prohibición de fichajes contra el Santos de Neymar

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- La FIFA levantó este viernes la prohibición de fichajes que había impuesto al Santos del astro Neymar por deudas pendientes por la transferencia en 2023 del central brasileño João Basso , procedente del Arouca portugués.

El viejo club de Pelé fue retirado de la base de datos de transferbans en la web de la FIFA y, con ello, podrá inscribir al uruguayo Christian Oliva .

Según reportes de prensa, debía 2,6 millones de euros al Arouca por la compra del zaguero Basso, de 29 años.

Ya el Peixe se había reforzado con los delanteros Gabigol y Rony y el mediocampista Gabriel Menino.

El Santos ocupa el 13º puesto en la naciente temporada del Brasileirão, con cuatro puntos en cuatro fechas.

Volverá a la acción el próximo 10 de marzo contra Mirassol, tras sumar el jueves su primera victoria al dominar 2-1 al Vasco da Gama con dos goles de Neymar.

Revisará seguridad en México

La FIFA enviará una comisión a México para revisar asuntos como la seguridad y la movilidad rumbo al Mundial de fútbol 2026, informó este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026, según reportó el mismo directivo.

"Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas", explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

AFP__20251205__879F6K6__v1__MidRes__FblWc2026Draw El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Jim WATSON / AFP

Las preocupaciones en torno a la seguridad en México, golpeado desde hace dos décadas por la violencia del narcotráfico, repuntaron después de que el pasado domingo delincuentes lanzaron una serie de ataques en represalia por la muerte del capo Nemesio Oseguera, "El Mencho", tras un operativo militar.

Explicó que Infantino le preguntó si hay algo en particular que le preocupara. "Le dije: no (...) el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad", declaró.

Detalló que la comisión de FIFA se enfocará, entre otros asuntos, en el tráfico y el transporte para que los aficionados puedan llegar a los estadios.

FUENTE: AFP