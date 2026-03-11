Irán podría retirarse del Mundial 2026 en medio de la guerra en Medio Oriente

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La participación de la selección de Irán en la Copa del Mundo 2026 quedó en duda luego de que el ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali, afirmara que el equipo nacional no está en condiciones de competir debido al conflicto que atraviesa la región.

En declaraciones televisivas citadas por medios internacionales, el funcionario aseguró que la situación política y militar que vive el país hace imposible la participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

CONFLICTO BÉLICO Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

“Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, expresó Donyamali al referirse al actual contexto de guerra y a las consecuencias que ha dejado el conflicto en los últimos meses.

La guerra en Medio Oriente afecta la participación de Irán

La decisión está relacionada con la escalada de violencia en Medio Oriente y con el ataque ocurrido el pasado 28 de febrero en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según el ministro, el conflicto y las represalias internacionales han provocado la muerte de miles de ciudadanos durante los últimos ocho o nueve meses, lo que ha generado una crisis interna que también impacta en el deporte.

Donyamali también criticó duramente a Estados Unidos e Israel, a quienes responsabilizó por el ataque contra el régimen iraní, y afirmó que en ese escenario no existen condiciones para que la selección viaje a disputar el torneo.

El grupo de Irán en el Mundial 2026

Irán había sido sorteado en el Grupo G del Mundial 2026, donde debía enfrentar a:

Bélgica

Egipto

Nueva Zelanda

Los tres partidos del equipo asiático estaban programados en territorio estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente la baja del combinado iraní del torneo.

La postura de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había manifestado recientemente que Irán era bienvenido a participar en la Copa del Mundo.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras una reunión con el dirigente del organismo que el equipo iraní sería recibido sin restricciones.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, afirmó Infantino en referencia al torneo.

Qué dice el reglamento de la FIFA sobre el retiro de una selección

Si Irán decide retirarse oficialmente del Mundial 2026, la federación podría enfrentar sanciones económicas importantes.

Además, la FIFA tendría la facultad de reemplazar al equipo por otra selección perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), aunque todavía no se ha definido qué procedimiento se aplicaría en este caso.

Por ahora, la situación permanece abierta mientras el organismo rector del fútbol mundial evalúa el escenario y espera una confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes.