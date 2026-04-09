Shohei Ohtani desata nueva polémica con Toronto: Dave Roberts lo defiende con una frase contundente

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.

Shohei Ohtani volvió a ser protagonista en MLB , pero esta vez no solo por su impacto como jugador de doble vía, sino por una nueva polémica con los Azulejos de Toronto . Durante el juego del miércoles entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos, varios integrantes del equipo canadiense mostraron su frustración por el tiempo extra de calentamiento que recibió el japonés antes de lanzar una entrada, reabriendo una discusión que ya había generado tensión entre ambos clubes anteriormente.

La escena llamó la atención desde los primeros innings. Ohtani, que había terminado la parte ofensiva del episodio como corredor en base, necesitó más tiempo para prepararse antes de volver al montículo. Eso provocó visibles gestos de inconformidad por parte de jugadores de Toronto, especialmente George Springer, así como del dirigente John Schneider y del estelar Vladimir Guerrero Jr., quienes dejaron claro su desacuerdo con la situación.

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La jugada que encendió a Toronto

Todo se originó cuando Shohei Ohtani tuvo que regresar rápidamente a su rol de lanzador después de haber participado activamente en la ofensiva de los Dodgers. Como ocurre con frecuencia en su caso, el japonés necesitó un margen adicional para cambiar de ritmo, volver al dugout, prepararse y salir al montículo.

La molestia de Toronto se produjo porque el equipo entendió que ese proceso tomó más tiempo del habitual. Desde el terreno se pudo notar cómo George Springer intercambió palabras con el umpire principal, mientras desde el banco de los Blue Jays se multiplicaban las expresiones de frustración. Del lado de los Dodgers, Dave Roberts reaccionó con evidente desaprobación ante las protestas rivales.

¿Qué dice la regla sobre el tiempo de calentamiento de Ohtani?

La polémica gira alrededor del pitch clock, una de las reglas que más ha cambiado el ritmo de los partidos desde su implementación en las Grandes Ligas. En temporada regular, los descansos entre innings están limitados a un tiempo específico, y los lanzadores deben completar su preparación dentro de esa ventana.

Sin embargo, el reglamento contempla una excepción importante: si el pitcher termina el inning anterior en base, al bate o esperando turno, el conteo de tiempo para su preparación en el siguiente episodio comienza cuando sale del dugout hacia el montículo, no cuando termina la entrada.

Ese punto es clave en el caso de Ohtani. Al ser un jugador de doble función, constantemente queda expuesto a una situación que casi ningún otro lanzador enfrenta. Y aunque la norma lo contempla, el debate aparece en la interpretación y en cuánto margen adicional se le concede en la práctica.

AFP__20251101__2244403475__v1__MidRes__WorldSeriesLosAngelesDodgersVTorontoBlueJaysG Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. Gregory Shamus / Getty Images / AFP

Dave Roberts: “Él es diferente”

Tras el partido, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, defendió a su estrella y dejó una frase que resume perfectamente el fondo de la discusión: “La verdad es que él es diferente”.

Roberts sostuvo que si un jugador como Ohtani está corriendo las bases o participando ofensivamente al final de una entrada, debe existir cierta flexibilidad para permitirle regresar al montículo en condiciones razonables. En su visión, no se trata de darle una ventaja injusta, sino de reconocer una circunstancia excepcional dentro del juego moderno.

Al mismo tiempo, el dirigente también admitió que entiende por qué el rival se molesta. Desde la perspectiva de Toronto, cualquier segundo extra puede interpretarse como una ventaja competitiva. Pero para Roberts, el contexto de Ohtani hace imposible tratarlo exactamente igual que a cualquier otro pitcher.

No es la primera vez que Toronto se incomoda con Ohtani

La incomodidad de los Blue Jays con esta situación no es nueva. El tema ya había generado tensión en un enfrentamiento anterior entre ambos equipos, cuando Ohtani también recibió tiempo adicional entre innings al combinar sus responsabilidades ofensivas y defensivas.

Por eso, lo ocurrido este miércoles no se sintió como un hecho aislado, sino como un nuevo capítulo en una rivalidad reciente donde cada detalle alrededor de la figura de Ohtani parece amplificarse más de la cuenta. En Toronto, la percepción es que el japonés recibe un margen que otros jugadores no tendrían. En Los Ángeles, en cambio, la visión es que simplemente se está aplicando una excepción lógica para un caso único.

Shohei Ohtani vuelve a poner a prueba las reglas de MLB

Más allá del resultado del partido, la secuencia volvió a dejar una sensación que se repite cada vez que Ohtani juega como bateador y lanzador en el mismo encuentro: el béisbol sigue adaptándose a un jugador que rompe los moldes tradicionales.

Lo extraordinario de Ohtani no es solo que pueda lanzar y batear al más alto nivel, sino que obliga a las reglas, a los árbitros y a los rivales a enfrentar situaciones poco comunes. Y ahí es donde surgen las fricciones.

El caso de este miércoles demuestra que la figura del japonés no solo impacta por su talento, sino también por cómo altera la lógica habitual del juego. Mientras siga desempeñándose como un auténtico fenómeno de doble vía, estas discusiones seguirán apareciendo.

Una polémica que seguramente continuará

La reacción de Toronto deja claro que este no será el último episodio de tensión alrededor de Shohei Ohtani y el tiempo que necesita para cumplir con sus dos funciones. Cada vez que el japonés esté en base al final de una entrada y deba volver al montículo, la discusión se repetirá.

Y aunque la regla exista para respaldarlo, el debate seguirá vivo mientras sus rivales consideren que el margen que recibe puede alterar el ritmo del partido. En definitiva, la controversia no nace solo del reglamento, sino de algo más simple: Shohei Ohtani juega un deporte distinto incluso dentro del mismo béisbol.