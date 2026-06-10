miércoles 10  de  junio 2026
Tenis

Serena Williams regresa con victoria tras casi cuatro años fuera del tenis

Serena Williams regresó al tenis profesional con una victoria en dobles en Queen’s Club tras casi cuatro años de ausencia

La tenista estadounidense Serena Williams calienta antes de jugar junto a la canadiense Victoria Mboko contra la también estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe en su partido de octavos de final de dobles en el Campeonato de Tenis HSBC WTA en el Queens Club, al oeste de Londres, el 9 de junio de 2026.&nbsp;

La tenista estadounidense Serena Williams calienta antes de jugar junto a la canadiense Victoria Mboko contra la también estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe en su partido de octavos de final de dobles en el Campeonato de Tenis HSBC WTA en el Queen's Club, al oeste de Londres, el 9 de junio de 2026. 

Adrian Dennis / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La leyenda del tenis femenino Serena Williams volvió a competir profesionalmente y lo hizo con una victoria en el torneo de Queen’s Club, en Londres, poniendo fin a una ausencia de casi cuatro años de las canchas.

A sus 44 años, Williams demostró que conserva gran parte de la potencia que la convirtió en una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. La estadounidense registró servicios de hasta 120 millas por hora y, junto a la canadiense Victoria Mboko, derrotó a las terceras cabezas de serie, Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, por 7-6 (2) y 6-2.

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El encuentro marcó el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. La ex número uno del mundo cerró el triunfo de manera contundente, con dos aces consecutivos y un saque ganador en el último juego del partido.

“Fue muy divertido. Me divertí mucho jugando con Victoria. Ella sostuvo al equipo y respondió en los puntos importantes. Pude confiar mucho en ella. Nunca habíamos jugado juntas, pero todo se sintió muy natural”, declaró Williams tras el encuentro.

Por su parte, Mboko, una de las jóvenes figuras emergentes del circuito femenino y actual número nueve del ranking mundial, expresó su admiración por compartir cancha con la estadounidense.

“Me siento muy honrada de jugar con Serena. Me divertí muchísimo. Estoy muy feliz de estar a tu lado y vamos por más”, afirmó la canadiense.

Williams anunció la semana pasada su regreso a la competición en dobles, aunque todavía no ha definido si intentará volver también al circuito individual.

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