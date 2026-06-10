Peluches de Messi impulsan la fiebre mundialista en China

Peluches de cabra con el famoso número 10 de Lionel Messi adornan una mesa de la fábrica en el este de China, donde los vendedores apuestan por el lucrativo mercado de aficionados del país para impulsar las ventas del Mundial.

En esta foto tomada el 5 de junio de 2026, un trabajador empaca mercancía de Lionel Messi, jugador de la selección argentina de fútbol que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la fábrica All Star Partner en Yiwu, en la provincia de Zhejiang, al este de China.

A miles de kilómetros de las sedes del Mundial 2026, la pasión por el fútbol se vive intensamente en China, donde los productos inspirados en las grandes estrellas del torneo se han convertido en un fenómeno comercial. Entre ellos destacan los peluches de Lionel Messi representado como una cabra, un guiño al término inglés GOAT ("Greatest Of All Time"), utilizado para describir a los mejores deportistas de la historia.

En la ciudad de Yiwu, uno de los principales centros manufactureros del país, fábricas y comerciantes trabajan a toda marcha para satisfacer la demanda de aficionados que buscan recuerdos relacionados con la Copa del Mundo. Las pequeñas figuras de Messi con la camiseta número 10 se han convertido en uno de los artículos más populares de la temporada.

La empresa All Star Partner, que posee la licencia para comercializar estos productos, asegura que las ventas se han multiplicado por cinco en comparación con el Mundial de Catar 2022, cuando Argentina conquistó su tercer título mundial. Además de Messi, el catálogo incluye productos inspirados en Cristiano Ronaldo, Francia y España, entre otras selecciones.

El auge de estos artículos refleja el fuerte interés de los consumidores chinos por el fútbol internacional, pese a que su selección nacional no participa en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. Para muchas empresas, el torneo representa una oportunidad para impulsar las ventas en un contexto económico marcado por la cautela del consumo.

Los comerciantes consideran que el atractivo de estos productos va más allá de su utilidad práctica. El componente emocional y el vínculo con las estrellas del fútbol son factores decisivos para los compradores, especialmente entre los jóvenes aficionados.

Visitantes y clientes coinciden en que el fútbol se ha convertido en una forma de entretenimiento y una vía de escape frente a las presiones cotidianas. Muchos siguen los partidos de madrugada y mantienen una fuerte conexión con selecciones como Argentina, Portugal e Inglaterra.

La pasión futbolera también se refleja en las cifras de audiencia. Durante el Mundial de Catar 2022, China concentró cerca de la mitad de las visualizaciones globales en plataformas digitales y redes sociales relacionadas con el torneo, según datos de la FIFA.

Aunque la selección china continúa lejos de la élite mundial, numerosos aficionados mantienen la esperanza de volver a verla en una Copa del Mundo. Mientras tanto, el entusiasmo por el fútbol internacional sigue creciendo y alimentando un lucrativo mercado de productos temáticos en el gigante asiático.