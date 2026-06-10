miércoles 10  de  junio 2026
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Messi regresa y la mesa queda oficialmente servida para el Mundial

El astro del Inter Miami, Lionel Messi, reapareció el martes en un amistoso que Argentina le ganó a Islandia y demostró que está listo para su sexto Mundial

El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.

El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.

LUIS ROBAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La gran estrella del fútbol, Lionel Messi, reapareció el martes en el amistoso que Argentina le ganó a Islandia y está apto para participar en el Mundial de todos los excesos que comenzará este jueves en México, marcado por las tensiones internacionales.

En 96 años de historia, nunca tres países (México, Estados Unidos y Canadá) habían organizado el Mundial.

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Y también por primera vez, el torneo contará con 48 países participantes y un total de 104 partidos en casi mes y medio de competición, una versión XXL a la altura de los sueños de grandeza de la FIFA.

Gol y récords

Desde que Messi se lesionó en un partido con el Inter Miami, los hinchas argentinos han estado tres semanas en un sinvivir, esperando que su gran capitán pudiera llegar a tiempo para liderar la operación reconquista: conservar el título ganado hace cuatro años en Catar.

Fueron sólo 20 minutos en el amistoso contra Islandia con el que Argentina puso punto final a su preparación, pero Messi respondió: marcó un gol de penal y participó en el tercero, anotado por Thiago Almada. Valetín Barco abrió el marcador (3-0).

Con este tanto en su partido 199 como internacional, el astro llegó a los 117 goles con la Albiceleste, de la que es el máximo artillero histórico.

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También se convirtió en su goleador de mayor edad, con 38 años, 11 meses y 18 días, y superó la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

A partir del 16 de junio contra Argelia, Messi tendrá la ocasión de disputar su sexto Mundial, un récord que compartirá con otros dos futbolistas, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, que también alcanzarán esa cifra en Norteamérica.

Un Azteca blindado

Para entonces ya se habrán cumplido cinco días de torneo, que arrancará este jueves en el Estadio Azteca de México.

Será la tercera ocasión que el mítico recinto de la capital mexicana viva una ceremonia de inauguración mundialista, lo que dará aún más misticismo a un campo que vivió capítulos inolvidables con astros como Pelé, Diego Maradona o Franz Beckenbauer.

Los días previos se han visto marcados por las multitudinarias protestas de profesores mexicanos.

Miles de ellos desfilaron el martes reclamando mejoras salariales, pero no alcanzaron su objetivo de llegar al Azteca por la acción de la policía desplegada alrededor del recinto.

Los maestros están convocados a nuevas protestas el jueves, coincidiendo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, lo que podría hacer más complicado aún el acceso al estadio.

Tensiones geopolíticas

Tampoco se reducen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que se lanzaron ataques cruzados el miércoles en medio de la guerra en Oriente Medio.

La selección de Irán está concentrada en Tijuana, norte de México, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en territorio estadounidense y no es seguro que toda la delegación iraní pueda entrar al país.

"No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador. Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones", declaró el martes el jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani.

"Hay algunas personas que dicen ser entrenadores y puede que no lo sean", advirtió este responsable, apuntando a personas de la delegación iraní que, supuestamente, tienen vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

La primera víctima de este contexto internacional ya tiene nombre: el somalí Omar Abdulkadir Artan.

Al mejor árbitro africano le fue denegada la entrada a Estados Unidos el pasado sábado "por ser sospechoso de tener vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas", precisó el martes a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

"Estaré en el próximo Mundial (en 2030) y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa", declaró este miércoles Artan en su llegada al aeropuerto de Mogadiscio, donde fue recibido entre vítores y banderas por un centenar de aficionados.

"Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado", afirmó.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Las explicaciones de Infantino

En vísperas de la inauguración, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene programada una comparecencia de prensa este miércoles en México.

En ella deberá enfrentarse a estas cuestiones que están ensombreciendo la preparación del torneo y otras polémicas surgidas en las últimas semanas, como el altísimo precio de las entradas para ver los partidos en los estadios.

FUENTE: AFP

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