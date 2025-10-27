Shohei Ohtani elogia a los fans de los Azulejos por su ingenioso cántico en la Serie Mundial

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.

Shohei Ohtani, la superestrella japonesa de los Los Angeles Dodgers, sorprendió a muchos al elogiar a los fanáticos de los Azulejos de Toronto por su creativa manera de burlarse durante el Juego 1 de la Serie Mundial 2025.

Con el marcador 11-4 a favor de Toronto en la novena entrada, el público del Rogers Centre comenzó a corear un sonoro “We don’t need you” (“No te necesitamos”) cuando Ohtani se preparaba para batear. El cántico hacía referencia a la novela de su agencia libre en diciembre de 2023, cuando numerosos medios aseguraban que el japonés viajaría a Toronto antes de firmar finalmente un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers.

“Fue un cántico realmente genial, y a mi esposa le encantó”, declaró Ohtani entre risas el domingo, a través de su intérprete Will Ireton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pikkitsports/status/1981925488118432068?t=wado3paGGCdavdW3vicCrA&s=19&partner=&hide_thread=false “WE DONT NEED YOU”



The Jays are bullying the Dodgers right now

pic.twitter.com/81vcDJJ6u2 — Pikkit (@pikkitsports) October 25, 2025

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, comentó antes del Juego 2 que Ohtani probablemente no comprendió el significado exacto de los cánticos mientras estaba concentrado en el bateo, aunque sí entendió por qué los aficionados canadienses lo abuchearon durante todo el encuentro.

A pesar de la abrumadora derrota en el primer juego, Ohtani conectó el primer jonrón de su carrera en una Serie Mundial. En el segundo encuentro, volvió a batear de 4-1 y fue el último jugador de los Dodgers en cruzar el plato tras el RBI de Will Smith en la octava entrada, ayudando a Los Ángeles a igualar la serie con una victoria 5-1.

Los Dodgers ahora podrían asegurar su segundo título consecutivo de Serie Mundial si logran barrer los Juegos 3, 4 y 5, todos programados en Los Ángeles.