Tagovailoa responde con su mejor desempeño de la temporada y Dolphins rompen mala racha

El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.

Los Dolphins de Miami regresaron al camino de la victoria este pasado domingo luego de caer en sus últimos tres desafíos y uno de los grandes protagonistas de la jornada para el equipo de Mike McDaniel fue el mariscal de campo Tua Tagovailoa , quien se había convertido en uno de los principales focos de crítica por el pésimo arranque de la organización en la presente campaña.

Tagovailoa realizó cuatro pases exitosos de touchdown, máxima cantidad para él en el vigente torneo, y los Dolphins vencieron a los Falcons de Atlanta por marcador de 34-10.

Miami (2-6) había visto cómo su estelar jugador había lanzado para tres intercepciones en cada uno de los últimos dos juegos. Tagovailoa estaba lidiando con algún tipo de enfermedad antes del choque, según reportó el combinado, pero no mostró señales de ello en el partido.

"Tua no es alguien que se altere fácilmente", comentó el wide receiver Jaylen Waddle, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la NFL. "Tiene mucha confianza y nosotros tenemos mucha confianza en él".

El mariscal de campo completó 20 de 26 pases para 205 yardas. Tuvo pases para anotación hacia Waddle, De'Von Achane, Malik Washington y Ollie Gordon II.

Esfuerzo mayor

Su desempeño fue particularmente destacable luego de que se despertara con un ojo inflamado, lo que dejó su estatus para el juego en el aire.

"Probablemente una de las peores experiencias que haya tenido en cuanto a despertarme y tener eso en un día de partido", explicó Tagovailoa, que agregó que el cuerpo médico del equipo manejó la situación con antibióticos, además de que tuvo que utilizar un visor en su casco para mayor protección. "Fue diferente. No puedo recordar la última vez que jugué con un visor desde salir de la secundaria".

El triunfo de los Dolphins llegó tras una dolorosa derrota por 31-6 ante los Browns en la semana previa. McDaniel se vio recompensado luego de apostar nuevamente por Tagovailoa para este partido, después de que el mariscal de campo fuera reemplazado en el último cuarto de su choque ante Cleveland.

Tagovailoa llegó a la jornada del domingo igualado en la cima de la NFL con la mayor cantidad de intercepciones (10).