domingo 19  de  octubre 2025
Fútbol

Lionel Messi se queda con la Bota de Oro en la MLS

Lionel Messi se erigió por primera vez como el máximo goleador de la liga norteamericana (MLS) con un espectacular triplete en la paliza del Inter Miami 5-2 frente al Nashville

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.&nbsp;

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Lionel Messi se erigió por primera vez como el máximo goleador de la liga norteamericana (MLS) con un espectacular triplete en la paliza del Inter Miami 5-2 frente al Nashville este sábado, en el cierre de la temporada regular.

Con 65 puntos, el equipo floridano concluyó en la tercera posición de la Conferencia Este y tendrá al mismo Nashville como rival en la primera ronda de playoffs a partir del 24 de octubre.

Lee además
El atacante brasileño Neymar calienta antes de un partido del Al-Hilal, el 21 de octubre de 2024.
Fútbol

Neymar en el Inter Miami: ¿realmente sería tan beneficioso?
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

En el regreso de Messi, Argentina aplasta a Puerto Rico en Miami

Este sábado Messi calentó motores para las eliminatorias con dos dianas de extraordinaria factura en los minutos 35 y 81 y otra de penalti en el 63, en el Geodis Park de Nashville (Tennessee).

El capitán albiceleste, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 jornadas disputadas.

Por detrás, el inglés Sam Surridge (Nashville) y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) empataron con 24 goles, jugando seis y tres partidos más que Messi respectivamente.

El astro argentino suma en su carrera nueve títulos de máximo artillero, ocho de ellos con el Barcelona en la liga española, como parte de un incomparable palmarés que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

Este año Messi es también el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, un galardón que ningún futbolista conquistó dos años seguidos.

"Obviamente es el mejor que ha jugado este deporte. Continúa demostrándolo y estoy muy contento por él porque hoy nos ayudó a ganar el partido", le reconoció su entrenador y excompañero, Javier Mascherano.

El gran reto de Messi, sin embargo, es guiar al Inter hasta el primer título de liga de su historia, comenzando por el cruce ante Nashville en la primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

El año pasado, en la primera postemporada de Messi en la MLS, Miami fue eliminado en esa primera fase ante el Atlanta United.

Lionel Messi y Jordi Alba
El argentino Lionel Messi (10) y el español Jordi Alba, del Inter Miami, celebran luego de un gol ante el D.C. United, el 20 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi (10) y el español Jordi Alba, del Inter Miami, celebran luego de un gol ante el D.C. United, el 20 de septiembre de 2025.

El show del Diez

El Inter viajó a Nashville en busca de un triunfo con el que desbancar de la segunda plaza del Este al FC Cincinnati, que conservó ese lugar al batir 3-0 al CF Montreal.

Los locales, especialmente Surridge, perdonaron claras oportunidades de gol en la primera media hora de juego y Messi se lo hizo pagar en una excepcional acción individual.

La Pulga controló con el pecho en el aire un pase de Jordi Alba, se deshizo de un primer defensor con un control orientado, de un segundo con un recorte y engatilló un zurdazo letal desde fuera del área.

Nashville encontró la puntería antes del descanso y se puso por delante con un cabezazo en el área pequeña de Surridge en el 43 y un contragolpe culminado por el canadiense Jacob Shaffelburg en el 45+6.

El Inter digirió el golpe en el descanso y a la vuelta le dio la vuelta al marcador en sólo cuatro minutos, comenzando por el tanto de penalti de Messi.

Su compatriota Baltasar Rodríguez aumentó la ventaja de Miami en el 67 antes de que Messi culminara su hat trick con otro gol de museo tras una pared en el área con el jamaicano Ian Fray.

La Pulga pudo llegar al póker particular en un mano a mano con el arquero Joe Willis pero prefirió ceder la pelota al venezolano Telasco Segovia para que completara la manita en el 90+1.

Temas
Te puede interesar

Messi lanza su propio torneo de promesas de fútbol en Miami

Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar

Scaloni anticipa que contará con Messi para amistoso de Argentina contra Puerto Rico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
DIÁLOGO

Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

Te puede interesar

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas
Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.
ADVERTENCIA

EEUU pide a sus ciudadanos en Trinidad y Tobago evitar ir a sus oficinas, hay alerta de amenaza

Mujeres afganas vestidas con burka pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.   
SEGURIDAD

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres